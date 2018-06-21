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الرئيسية | خارج الحدود | مقتل 116 شخصا في السباق الانتخابي بالمكسيك

مقتل 116 شخصا في السباق الانتخابي بالمكسيك

مقتل 116 شخصا في السباق الانتخابي بالمكسيك
هسبريس - إفي
الخميس 21 يونيو 2018 - 14:16

تعرض مرشح لشغل منصب عمدة بولاية ميتشواكان الواقعة غربي المكسيك للاغتيال أمس الأربعاء، ما رفع إجمالي ضحايا جرائم القتل ذات الصلة بالانتخابات التي تنظم أول يوليوز المقبل إلى 116 حالة.

وأعلن حاكم ميتشواكان، سيلفانو أوريوليس، الليلة الماضية أن المرشح المستقل عمر جوميز لوكاتيرو لقي حتفه الأربعاء خلال هجوم مسلح وقع بواسطة مجهولين بينما كان ينتقل عبر سيارة في بلدة أجيلييا.

ومن بين القتلى، يوجد 29 مرشحا مبدئيا و16 مرشحا فعليا، وتعود باقي حالات الاغتيال إلى عمد وعمد سابقين وعسكريين وبرلمانيين.

وبدورها، عرضت الحكومة المكسيكية توفير حماية للمرشحين الأربعة لخوض الانتخابات الرئاسية لتجنب تكرار المأساة التي وقعت في 1994 عندما تم اغتيال لويس دونالدو سولوسيو الذي كان يرغب في خوض الانتخابات.

ويحق لنحو 89 مليون مواطن التوجه إلى صناديق الاقتراع مطلع يوليو من أجل انتخاب أكثر من 3400 ممثل، بينهم رئيس الدولة ونواب وأعضاء البرلمان و8 حكام ولايات ورئيس حكومة مكسيكو سيتي.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - سعيد الخميس 21 يونيو 2018 - 14:40
هادوا هما الي غا ينظمون كأس العالم...
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20
2 - البرازيلي الخميس 21 يونيو 2018 - 15:11
كل هذه الفوضى سببها الجريمة المنظمة المرتبطة بالمخدرات بالدرجة الاولى .
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