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كُتّاب وآراء
الجيش المصري يعلن تصفية 32 جهاديا في سيناء
أعلن الجيش المصري اليوم الخميس مقتل 32 "تكفيريا" في شبه جزيرة سيناء، شمال شرقي البلاد، في إطار العملية الأمنية الموسعة التي بدأت في التاسع من فبراير الماضي ولا تزال مستمرة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، عبر شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن القوات المسلحة قامت بالقضاء على 12 فردا "تكفيريا مسلحا شديدى الخطورة" خلال عمليات نوعية، وعثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة الآلية والقناصة وكمية من الذخائر وأجهزة اتصال لاسلكية بنطاق شمال ووسط سيناء.
بالإضافة إلى ذلك، تم القضاء على 20 "تكفيريا" مسلحا والقبض على 3 آخرين بواسطة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية.
وألقت القوات القبض على 9 من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة وعدد 84 فردا من المطلوبين جنائيا والمشتبه بهم واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.
ونجحت عناصر المهندسين العسكريين في اكتشاف وتفكيك وتفجير 15 عبوة ناسفة تم زراعتها على محاور التحرك المختلفة بمناطق العمليات.
وعلى الاتجاه الغربي، تمكنت قوات حرس الحدود من القبض على عدد 1099 متسللا يحملون جنسيات مختلفة.
وتستهدف القوات المسلحة المصرية تأمين حدود مصر من كافة الاتجاهات في إطار العملية التي تسعى بشكل أساسي لاجتثاث جذور جماعات مسلحة متشددة بشمال ووسط سيناء، بينها "ولاية سيناء" التابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) والتي مددت نشاطها إلى خارج شبه الجزيرة.