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الرئيسية | خارج الحدود | رئيس وزراء الجزائر يدعم استمرار الرئيس بوتفليقة

رئيس وزراء الجزائر يدعم استمرار الرئيس بوتفليقة

رئيس وزراء الجزائر يدعم استمرار الرئيس بوتفليقة
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 21 يونيو 2018 - 14:57

دعا أحمد أويحيى رئيس الوزراء الجزائري اليوم الخميس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى الاستمرار في منصبه من خلال الترشح لولاية خامسة.

وقال اويحيى، خلال افتتاح الدورة الخامسة للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ،" نناشد الرئيس بوتفليقة الاستمرار في مسيرته كرئيس".

وأضاف " حان الوقت للفصل في مسألة الرئاسيات، لأن دورة المجلس الوطني المقبلة ستعقد في ديسمبر، والمجلس الوطني سيفصل غدا في الموضوع، لكن يمكنني القول الآن أننا سندعو المجاهد بوتفليقة لمواصلة مسيرته على رأس الدولة".

وأكد أويحيى أن خيار المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهو خيار يخدم الأمن والاستقرار والجزائر، لافتا أن الحزب يبقى وفيا لخطه السياسي منذ 1999، ووصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للحكم.

وأشار أويحيى إلى أن بعض الجهات ، لم يسمها ، تسعى لتحريك الجبهة الاجتماعية، لافتا إلى أن رئاسيات 2019، تحولت إلى عطاء لشتم مؤسسات الدولة ورموزها.

كان جمال ولد عباس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني (القوة السياسية الأولى في الجزائر) أول من دعا بوتفليقة للترشح لعهدة خامسة، كما سار على نهجه، عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، النقابة العمالية المقربة من الحكومة.

وتنتهي العهدة الرابعة لبوتفليقة، في ماي المقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - amine ka الخميس 21 يونيو 2018 - 15:07
الله يشافيه و إخليه ليكم ، الله يعطيكم التقدم و الإزدهار و الرفاه
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2 - محمد الجزار الخميس 21 يونيو 2018 - 15:15
سيظل بوتفليقة رئيسا للجزائر حتى في قبره ولاه مهزلة يا شعب الجزائر الشقيق إنتفضو تسلمو من حكم العسكر
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