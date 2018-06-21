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كُتّاب وآراء
رئيس وزراء الجزائر يدعم استمرار الرئيس بوتفليقة
دعا أحمد أويحيى رئيس الوزراء الجزائري اليوم الخميس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى الاستمرار في منصبه من خلال الترشح لولاية خامسة.
وقال اويحيى، خلال افتتاح الدورة الخامسة للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ،" نناشد الرئيس بوتفليقة الاستمرار في مسيرته كرئيس".
وأضاف " حان الوقت للفصل في مسألة الرئاسيات، لأن دورة المجلس الوطني المقبلة ستعقد في ديسمبر، والمجلس الوطني سيفصل غدا في الموضوع، لكن يمكنني القول الآن أننا سندعو المجاهد بوتفليقة لمواصلة مسيرته على رأس الدولة".
وأكد أويحيى أن خيار المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهو خيار يخدم الأمن والاستقرار والجزائر، لافتا أن الحزب يبقى وفيا لخطه السياسي منذ 1999، ووصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للحكم.
وأشار أويحيى إلى أن بعض الجهات ، لم يسمها ، تسعى لتحريك الجبهة الاجتماعية، لافتا إلى أن رئاسيات 2019، تحولت إلى عطاء لشتم مؤسسات الدولة ورموزها.
كان جمال ولد عباس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني (القوة السياسية الأولى في الجزائر) أول من دعا بوتفليقة للترشح لعهدة خامسة، كما سار على نهجه، عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، النقابة العمالية المقربة من الحكومة.
وتنتهي العهدة الرابعة لبوتفليقة، في ماي المقبل.