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كُتّاب وآراء
وجبات جاهزة تجر سارة زوجة نتنياهو إلى العدالة
قدمت النيابة العامة في إسرائيل، اليوم الخميس لائحة اتهام ضد سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء في القضية المعروفة باسم "منزل رئيس الوزراء".
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها الموقع الالكتروني لصحيفة "هآرتس"، إن سارة نتنياهو مشتبهة بطلب "وجبات جاهزة بعشرات آلاف الدولارات على نفقة الدولة".
وأشارت إلى انه وفقا للائحة الاتهام فإن سارة نتنياهو مشتبهة بطلب وجبات مطاعم في الفترة ما بين 2010 و2013 وذلك في انتهاك للقوانين التي تحظر طلب وجبات من الخارج، في الوقت الذي يكون فيه الطهاة على رأس عملهم في منزل رئيس الوزراء.
وليس من الواضح موعد تقديم نتنياهو إلى المحاكمة.