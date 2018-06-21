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الرئيسية | خارج الحدود | الجيش الإسرائيلي يدرس اغتيال قيادات "حماس"

الجيش الإسرائيلي يدرس اغتيال قيادات "حماس"

الجيش الإسرائيلي يدرس اغتيال قيادات "حماس"
هسبريس - الأناضول
الخميس 21 يونيو 2018 - 20:50

تعتزم قيادة الجيش الإسرائيلي تقديم خيارات إلى المستوى السياسي للموافقة عليها، بهدف إعادة الهدوء إلى الجبهة الجنوبية مع قطاع غزة، بحسب القناة العبرية الثانية، مساء اليوم الأربعاء.

ويتصاعد التوتر بين إسرائيل وغزة منذ بدأت، قرب السياج الأمني الفاصل نهاية مارس الماضي، مسيرات شعبية فلسطينية، تطالب بعودة اللاجئين إلى المدن والقرى التي هُجروا منها، في 1948.

وأضافت القناة أن من بين خيارات الجيش العودة إلى سياسة الاغتيالات ضد نشطاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وربما أيضًا تنفيذ اغتيالات بحق قيادات سياسية في الحركة.

ومن بين الخيارات أيضًا إمكانية تنفيذ عملية عسكرية محدودة أو واسعة في غزة، التي تحاصرها إسرائيل منذ 12 عامًا.

وأوضحت القناة أن قيادة الجيش درست هذه الخيارات، وتعتزم تقديمها إلى الستوى السياسي، بعد اجتماع تقييمي عقد اليوم بين كبار الضباط، بحضور رئيس الأركان، غادي آيزنكوت.

وقالت إن المسؤولين في إسرائيل، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، بدأوا يقتنعون بأن "حماس" تحاول جرهم إلى جولة أخرى من القتال.

وتوعد نتنياهو وليبرمان وآيزنكوت، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم، بتصعيد الرد على غزة، إذ استمر إطلاق القذائف والصواريخ والطائرات الورقية الحارقة.

وارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة في غزة، يومي 14 و15 ماي الماضي، بقتله أكثر من 120 فلسطينيًا خلال مشاركتهم في مسيرات العودة.

وقال آيزنكوت، حسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" اليوم، إن الجيش مستعد لعملية عسكرية واسعة، في حال استمرت "حماس" بإطلاق الصواريخ والقذائف.

وأعلن الجيش الاسرائيلي أنه قصف ليل الثلاثاء- الأربعاء حوالى 25 هدفًا في غزة، ردًا على إطلاق صواريخ من القطاع.

وذكرت مصادر إسرائيلية أنه تم إحصاء إطلاق نحو 30 قذيفة، بينها صواريخ محلية، ليلًا من غزة، على جنوبي إسرائيل دون خسائر بشرية ولا أضرار مادية.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنوطنيو غوتيريش، أمس، من أن استمرار الأوضاع الحالية في غزة يهدد بنشوب حرب جديدة.

ويعاني أكثر من مليوني نسمة من أوضاع معيشية وصحية متردية للغاية في غزة، جراء حصار للقطاع بدأته إسرائيل عقب فوز "حماس" بالانتخابات التشريعية، عام 2006.

وعززت إسرائيل هذا الحصار المتواصل إثر سيطرة "حماس" على القطاع، ضمن خلافات مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، بزعامة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - sam الخميس 21 يونيو 2018 - 21:07
حماس تستمد قوتها من عند الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون رغم إستشهاد الشهداء شرفاء, حماس باقية قاهرة للعدو بإذن الله
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8
2 - bouaazza الخميس 21 يونيو 2018 - 21:08
Qui a installé les juifs en Palestine ? Qui fourni les armes aux juifs ? Qui a fourni le nucléaire aux juifs ? Qui soutient les juifs avec de l'argent , les vétos , dans les instances internationales ? Sans les chrétiens les Palestiniens jetteront les juifs en une matinée !!! Ce que vous ne savez pas l'histoire se répète nos ancêtres on chassés les croisés et nous ou nos enfants vous chasserons dieu vous a condamné à errer jusqu'à la fin des temps
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4
3 - benmoh الخميس 21 يونيو 2018 - 21:57
Ce pays est connu pour solutionner les problemes par des assasinats.Un jour viendra ou vous vous serez la cible.
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-2
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