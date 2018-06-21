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الرئيسية | خارج الحدود | نقابة الأئمة التونسيين تطالب بتعطيل فريضة الحج

نقابة الأئمة التونسيين تطالب بتعطيل فريضة الحج

نقابة الأئمة التونسيين تطالب بتعطيل فريضة الحج
هسبريس - قدس برس
الخميس 21 يونيو 2018 - 15:22

طالبت نقابة الأئمة التونسيين مفتي الجمهورية بتعطيل فريضة الحج بالنسبة للسنة الجارية بسبب ارتفاع الكلفة بالاضافة للظروف الاقتصادية الصعبة الي تعيشها تونس.

واعتبرت الكاتب العام لنقابة الأئمة الفاضل عاشور، في تصريحات له اليوم نقلتها نقلتها وسائل إعلام محلية في تونس، انه "من الافضل صرف هذه الأموال لتحسين اوضاع التونسيين".

وأضاف: "إن السعودية تستخدم اموال الحج في العدوان على دول اسلامية مثل سوريا واليمن وهذا مخالف للشريعة الإسلامية"، حسب تعبيره.

وكان وزير الشؤون الدينية التونسي أحمد عظوم قد أعلن في وقت سابق، أن عدد المطالب المتصلة بموسم الحج للعام الجاري بلغ 236 ألف مطلب ترشح للحج، مبرزا أن عدد الحجيج التونسيين للعام الجاري يبلغ 10892 حاجا مقابل 10374 حاجا سنة 2017.

وكانت مصادر من وزارة الشؤون الدينية المعنية بتنظيم الحج في تونس، قد أعلنت في وقت سابق، ان الاطراف المتدخلة في عملية تنظيم موسم الحج وضعت في اعتبارها كلفة عقود السكن والنقل ومصاريف الاعاشة وفارق الصرف للريال السعودي وارتفاع كلفة مصاريف الطيران عالميا وان ذلك سيرفع تسعيرة الحج مقارنة بالموسم الفارط والتي تتراوح حسب الخدمات بين 7480 دينار (2.800 دولار)، 9520 دينار تونسي (3600 دولار).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - mmmmmm الخميس 21 يونيو 2018 - 15:41
عندهم الحق...عقبال لنا.. آل سعود داروها تجارة مربحة....الله ياخد الحق خلاو زيارة بيت الله حلم بعيد أو مستحيل على المسلم الفقير
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68
2 - حمزة الخميس 21 يونيو 2018 - 15:42
شخصيا كنت من المتحمسين للقيام بشعيرة الحج لكن امام هذه التكاليف الباهظة اتمنا ان يتم العدول لان الفريضة قد خرجت عن مقصدها واصبحت تبذيرا للمال.. وكان غير كان كايمشي لجيوب الفقراء بل انه يذهب لجيوب ترامب
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66
3 - youssef الخميس 21 يونيو 2018 - 15:42
رجل لا كالرجال.
جزاه الله خير عنا وعلى الامة الاسلامية.
من يتجرئ ان ينتقد ال سعود لا احد كلنا خدام لحرامي الحرمين.
لا حواة ولا قوة الا بالله
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48
4 - البشير الخميس 21 يونيو 2018 - 15:52
فرائض الدين لا تعطل يا جماعة..مهما كانت المبررات ومهما تداخلت السياسة مع الدين..فإن ذلك مسؤولية الحكام السعوديين..
أما الحج يبقى فريضة إلهية تؤدى في كل عام..
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-39
5 - karim الخميس 21 يونيو 2018 - 15:52
متفق مائة في المائة مع اقتراح مجلس الأئمة التونسي حيث أن تسيير هذه الفريضة من جانب السعودية هو استهتار بالدين و بأموال الناس حيث أن التكلفة أصبحت خيالية مع خدمات متدنية و لا يستفيد منها المسلمون على الوجه الأكمل حيث أنه القدر الأدنى لمصاريف الحج يصل إلى 5000/ 6000 أورو و هو عبء كبير على المسلمين...الإسلام له فقه وله غايات و له مقاصد شرعية فإذا أصبح هناك تجارة و تلاعب بشعيرة دينية فيجب محاربتها و مقاطعتها من الأصل و الأساس ...أرجو أن نصل إلى هذا الوعي لمقاطعة الحج مؤقتا حتى تنخفض الأثمان وتكون هناك إجراءات رادعة للسعودية التي أصبحت تتاجر بالشعائر و بالمسلمين ناهيك عن استعمال هذه الأموال في تمزيق الأمة الإسلامية و الحروب
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33
6 - مدوخ الخميس 21 يونيو 2018 - 15:56
نعم الرجال انت ايها التونسي البطل ،جزاك الله خيرا على قول الحقيقة ،
ان الحج والعمره اصبحا مجرد تباهي وتبدير لاموال المسلمين الدين اصبحوا جلهم اد لم نقل كلهم في حاجة الا عاده الاموال التي تدهب الا أماكن غير مفهومة وخير دليل اخواننا في اليمن وسوريا ووووووو
يجب على اخواننا المسلمين ان يفكرون في بعضهم اما الحج فثمنه الغاه وشكرا
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28
7 - nounours الخميس 21 يونيو 2018 - 16:05
حبذا لو تتفق دول المغرب العربي على مقاطعة الحج و العمرة حتى ترجع بلاد الحرمين إلى جادة الصواب بالإبتعاد عن السياسات الترامبية العدوانية و شكرا.
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17
8 - el maati الخميس 21 يونيو 2018 - 16:06
السلام عليكم يامسلمون ان من المغرب العربي الكبير كفان من تكلفة الحج الباهد جيدا السعودية ثستغل اموال المسلمون تستعمل في الحروب الشرق الاوسط وشمال افريقيا لا يستفيد منه المسلمون امريكا المستفيدا اكتر من اوربا والان حان الوقن لكي نتحيد في المغرب العربي ونتركو المشاكل جانبن لقد كبيرنا فى السن وهرمنا ليس لن قيما نحن العرب في هدي الدنبا ارجوكم المغرب والجزاءر وموريطانيا وتونس وليبيا ولمدا مصر و السنيكال وشكرا
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13
9 - عبد السلام الخميس 21 يونيو 2018 - 16:08
عين الصواب كفى من فرض مصاريف الحج باهضة تستفيد منها السعودية ويحرم منها الشعب المغربي.
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18
10 - Toxique الخميس 21 يونيو 2018 - 16:19
عندهم حق التونسيين الحج هي تجارة مربحة لدولة السعودية التي تغسل ونستغل عقول المسلمين بإسم الدين . الحج ماهو إلا نوع من أنواع صكوك الغفران يضحك بها على الناس. مع العلم الحاج يقيوم بنفس الشعائر التي كان يقوم بها الجاهلين قبل الإسلام ويزور نفس الاماكن . الفرق الوحيد بينهما ان في القديم كانو يطوفون عرات الجسم وفي الإسلام ترعى جيوبهم . ابحث عن شعائر الحج قبل الإسلام سوف تدهش photocopie
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3
11 - intdam الخميس 21 يونيو 2018 - 16:27
صحيح ويجب على كل الدول التقاطع الحج لان كل المداخيل تذهب كذلك إلى أمريكا وإسرائيل ، هذا الكلام قالته إيران من زمان وكنا نعيب عليها
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0
12 - مسلم الخميس 21 يونيو 2018 - 16:41
الحج فريضة مربوطة بالاستطاعة . الإسلام دين الرحمة.
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13 - Axel hyper good الخميس 21 يونيو 2018 - 16:42
الى Toxique

مناسك الحج موجودة من زمان ابراهيم الخليل عليه السلام....

وبقيت مستمرة وان دخلتها طقوس وثنية....

الى ان جاء محمد صلى الله عليه وسلم , فازال ما علق بها من وثنية....

واعادها الى اصلها اي الى الاسلام الممتد من زمان ابراهيم الى يومنا هذا.

ما عليك سوى ان تغير نوع البرسيم الذي تاكله انت ومن تنقل عنهم من اليوتيوب.
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