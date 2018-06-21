إسلام آباد تؤكد مقتل زعيم حركة طالبان باكستان

هسبريس - متابعة

أكدت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الأربعاء مقتل زعيم حركة طالبان باكستان الملا فضل الله منذ أسبوع في قصف أمريكي شرقي أفغانستان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، محمد فيصل، في مؤتمر صحفي ردا على سؤال بشأن التقارير الصادرة حول احتمالية مقتل فضل الله، "نعم نؤكد خبر مقتله" في الأراضي الأفغانية.

وتجنب المتحدث تقديم تفاصيل حول كيفية قيام حكومة إسلام آباد بالتأكد من مقتله في البلد المجاور، لكنه أشار إلى أهمية القضاء عليه.

وكانت وزارة الدفاع الأفغانية قد أعلنت في 15 يونيو الجاري مقتل زعيم حركة طالبان باكستان في قصف أمريكي وقع على ولاية كونار شرقي أفغانستان بالقرب من الحدود مع باكستان.

وكان فضل الله، الذي تنسب إليه محاولة اغتيال مالالا يوسف، التي حصلت على جائزة نوبل للسلام في عام 2014 ، وكذلك مقتل 132 طالبا في مدرسة في باكستان، يترأس جماعة "تحريك طالبان باكستان" منذ عام 2013.

ولم تعلن الحركة المتمردة حتى الآن مقتل الملا فضل الله.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يشاع فيها مقتل الملا فضل الله، الذي خلف الملا حكيم الله محسود -بعد وفاته في هجوم بطائرة أمريكية بدون طيار- في قيادة طالبان باكستان عام 2013.