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كُتّاب وآراء
الماريخوانا قانونية في كندا بدءًا من 17 أكتوبر
قال الوزير الأول الكندي، جاستن ترودو، إنّ "الماريخوانا ستكون قانونية في جميع أرجاء البلاد بدءًا من 17 أكتوبر المقبل"، حسب ما أفادت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، أمس الخميس.
وأضاف أنّ تلك الخطوة من شأنها "خلق سوق للماريخوانا بعيدًا عن أسواق الجريمة المنظمة ومن أجل حماية الشباب".
والثلاثاء الماضي، أقر مجلس الشيوخ الكندي بأغلبية أعضائه، مشروع قانون تقنين الماريخوانا، لتكون بذلك كندا ثاني دولة في العالم تسمح بتداول وبيع الماريخوانا بشكل قانوني بعد الأوروغواي.
وأوضح ترودو بالقول: "نأمل أن تبدأ عملية بيع سلسلة للماريخوانا، تديرها المقاطعات والأقاليم المختلفة بدءًا من 17 أكتوبر المقبل".
كما أشار أن تقنين الماريخوانا سيجعل السوق القانوني "يحل محل سوق الجريمة المنظم بشكل كامل خلال الشهور والسنوات المقبلة".
يشار أنّ التشريع، الذي مرره مجلس الشيوخ الكندي، منح المقاطعات العشرة في كندا، و3 أقاليم شمالية مدة مؤقتة تمتد بين 8 إلى 12 أسبوعاً للاستعداد للمبيعات الفعلية للماريخوانا.
وفي هذا الشأن، لفت ترودو أن "المقاطعات الكندية طلبت مزيداً من الوقت لتطبيق القانون"، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد مرور 17 أسبوعاً على تمريره.