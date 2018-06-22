مجموعة اليورو تنهي الخطة الثالثة لإنقاذ اليونان

هسبريس - إفي

توصل وزراء الاقتصاد والمالية في منطقة اليورو، مجموعة دول اليورو، اليوم بعد ما يقرب من 10 ساعات من التفاوض، إلى اتفاق ينهي خطة إنقاذ اليونان الثالثة، حسبما أكد وزير المالية الفرنسي، برونو لومير.

وصرح الوزير الفرنسي لوسائل الإعلام فور انتهاء الاجتماع قائلا "لقد توصلنا إلى اتفاق بشأن سداد الديون اليونانية؛ إنه اتفاق جيد يسمح لليونان بالتطلع إلى المستقبل بثقة وتسريع وتيرة التعافي".

ويسمح ذلك بإنهاء 8 سنوات من عمليات الإنقاذ لدولة اليونان التي حصلت على ما يقرب من 300 مليار يورو من خلال ثلاثة برامج مساعدات مالية متفق عليها في أعوام 2010 و2011 و2015 مقابل إصلاحات هيكلية وتعديلات مالية.

ومن جانبه، قال رئيس مجموعة اليورو، ماريو ثينتينو، بعد وقت قصير من المؤتمر الصحفي "أكملت اليونان برنامجها بنجاح" مؤكدا أن أثينا لم تعد تحتاج إلى أي خطة إنقاذ إضافية.

وفي المقام الأول، وافق وزراء مجموعة اليورو على إنهاء آخر تقييم لعملية الإنقاذ الثالثة بعد التحقق من امتثال أثينا للتدابير الـ88 المطلوبة منها، وبالتالي وافقوا على منحها آخر حزمة إنقاذ بقيمة 15 مليار يورو.

ومن ناحية أخرى، نجح الوزراء في الاتفاق على حزمة من الإجراءات لتخفيف العبء على الدين اليوناني الذي يقارب 180% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر أكثر إثارة للجدل في الأزمة اليونانية.

وبموجب الاتفاق، تم تمديد مهلة سداد القروض الممنوحة من قبل صندوق الاستقرار المالي الأوروبي إلى 10 سنوات.

ويشار إلى أن اليونان تعهدت بتنفيذ استراتيجية نمو اقتصادي، وعلى الجانب المالي تعهدت أيضا بالحفاظ على فائض أولي بنسبة 3.5% من ناتجها المحلي الإجمالي حتى عام 2022 ، ثم الإبقاء عليه متماشيا مع المعايير الأوروبية، والتي تنص -وفقا لتقديرات المفوضية الأوروبية- على الإبقاء عليه عند معدل 2.2% حتى عام 2060.