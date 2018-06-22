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الرئيسية | خارج الحدود | الأمن التركي يحبط محاولة هجوم إرهابي لـ"داعش"

الأمن التركي يحبط محاولة هجوم إرهابي لـ"داعش"

الأمن التركي يحبط محاولة هجوم إرهابي لـ"داعش"
هسبريس - متابعة
الجمعة 22 يونيو 2018 - 17:01

أوقفت قوات الأمن التركية خلال عملية في العاصمة أنقرة، 14 أجنبيًا ينتمون إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، وكانوا يستعدون لتنفيذ هجوم قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة بعد غدٍ الأحد.

وقالت مصادر أمنية، لوكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية ، إن فرق مكافحة الإرهاب بمديرية أمن أنقرة، أطلقت عملية للقبض على عناصر من "داعش" بعد حصولها على معلومات استخباراتية تفيد باستعدادهم لتنفيذ هجوم قبل انتخابات 24 يونيو الجاري.

وأوضحت المصادر أن الفرق داهمت عدّة أماكن في العاصمة بشكل متزامن فجر اليوم، وتمكنت من توقيف 14 شخصًا ينتمون للتنظيم.

وبيّنت المصادر الأمنية التركية أن جميع الموقوفين يحملون جنسيات أجنبية، وأنه صودرت وثائق ومسلتزمات عديدة خلال تفتيش منازلهم.

ولم يتسن الحصول على مزيد من المعلومات حول فحوى تلك الوثائق وهويات الموقوفين الذي نُقلوا إلى مقر مديرية أمن أنقرة للتحقيق.

يذكر أن قوات الأمن التركية تقوم بحملات مداهمات للقبض على الأشخاص المشتبه بانتمائهم لداعش الذي اعلن مسؤوليته عن عدد من الهجمات في البلاد.

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