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كُتّاب وآراء
استخدام البلاستيك يجر إلى السجن في ولاية هندية
أمرت حكومة ولاية ماهاراشترا، التي تعد واحدة من أكثر الولايات الهندية اكتظاظا بالسكان، بحظر استخدام البلاستيك اعتبارا من السبت، حيث سيصبح هذا الفعل جريمة يعاقب عليها القانون بغرامة تصل لـ370 دولارا وأحكام بالسجن حتى ثلاثة أشهر.
وبرر مدير إدارة البيئة الإقليمية، ب. ن. باتيل هذا القرار بأن البلاستيك "له تأثير على تلوث السواحل والنظام البيئي الساحلي والأماكن العامة بشكل عام (...)، كما أنه سببا في حدوث الفيضانات".
وتتسبب المنتجات البلاستيكية في حدوث انسدادات في مجريات الصرف الصحي خلال موسم الأمطار الذي يمتد بين شهري يونيو وسبتمبر، ويؤثر بشكل خاص على هذه الولاية التي يزيد عدد سكانها عن 100 مليون نسمة وعاصمتها مومباي، المركز المالي للهند.
وبموجب القانون الجديد، ستُفرض غرامة مالية قدرها خمسة آلاف روبية (74 دولار) ضد الأشخاص الذين يثبت أنهم استخدموا البلاستيك للمرة الأولى، وضعف هذا المبلغ إذا كانت هذه المرة الثانية.
وأضاف باتيل، أنه في حالة ارتكاب هذه الجريمة للمرة الثالثة، سيرفع الأمر للمحاكم التي ستقرر العقوبة، مشيرا إلى أن الغرامة في هذه الحالة ستصل إلى 25 ألف روبية (370 دولار) والسجن لمدة ثلاثة أشهر.
يشار إلى أن الأمم المتحدة اختارت الهند هذا العام لتكون البلد المضيف لليوم العالمي للبيئة الذي أقيم بداية يونيو الجاري، بهدف التوعية بضرورة الحد من إنتاج البلاستيك ومواجهة الإصراف في استخدامه.
ويستخدم العالم سنويا، 500 مليار حقيبة بلاستيكية، ما يعادل ثماني مليارات طن على الأقل من هذه المادة التي ينتهي بها الأمر في مياه المحيطات.