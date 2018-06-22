أردوغان يطالب أنصاره بتوزيع "صفعات عثمانية"

هسبريس - إفي

طالب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أتباعه اليوم بتوزيع "صفعات عثمانية" في الانتخابات المبكرة التي ستجري يوم الأحد المقبل.

وتساءل أردوغان خلال تجمع انتخابي في حي ساحلي في الجانب الآسيوي من اسطنبول، نقلته شبكة (إن تي في) التركية "هل أنتم مستعدون لتوجيه صفعات عثمانية هذا الأحد؟".

وتجدر الإشارة إلى أن "الصفعة العثمانية" هي عبارة عن ضربة قد تقضي على الخصم بضربة واحدة، بحسب الأسطورة.

واتهم معارضو الرئيس التركي هذه التصرفات، حيث يرون أن أردوغان يلجأ إلى الماضي الإمبراطوري العثماني لمغازلة شريحة من الناخبين القوميين، ومحاولة تقديم نفسه كزعيم للعالم الإسلامي.

واتهم أردوغان خصمه الأبرز، الاشتراكي الديمقراطي محرم إنجه، بأنه ليس لديه مشروعات لصالح البلاد، كما سلط الضوء على الأعمال العامة التي طورتها حكومة حزبه -حزب العدالة والتنمية الإسلامي- الحاكم منذ عام 2002.

ومن ناحية أخرى، اتهم إنجه، الذي التف حوله مئات الآلاف من المتابعين أمس في مدينة إزمير الغربية، أردوغان بأنه "رجل متعب" وطلب التصويت من أجل جلب "دماء جديدة" للسلطة.

وأضاف "لا أحد من الأصدقاء الذين بدأ معهم أردوغان حياته المهنية معه الآن. إنه رجل متعب، بلا آمال، وينظر إلى الشعب التركي نظرة فوقية".

وتمنح استطلاعات الرأي أردوغان نحو 50% من الأصوات، لذا من الممكن، أن يتم إجراء جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية في 8 يوليوز.

يشار إلى حزب العدالة والتنمية مرشح للفوز بالانتخابات البرلمانية التركية، ولكن ليس من المؤكد أنه سيتمكن من الحصول على الأغلبية المطلقة التي يتمتع بها الآن.