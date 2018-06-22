عبوة "بهارات" تثير فوضى داخل مترو موسكو

هسبريس - متابعة

أثار إطلاق مجهول لعبوة من "البهارات" بعض الفوضى والعطاس في إحدى محطات مترو العاصمة الروسية موسكو القريبة من ملعب لوجنيكي الشهير الذي يحتضن أبرز مباريات مونديال روسيا.

وشهدت المحطة بعض الفوضى بعد انبعاث رائحة غريبة وواخزة في أرجائها وعلى سلمها الرئيس.

وثارت موجة من العطاس وسيلان شديد في الأنوف والعيون بين ركاب المترو، فيما وضع بعضهم مناديل على أنوفهم للتخفيف من استنشاق الرائحة.

وقال مصدر بمحطة "بارك كولتوري" المؤدية إلى ملعب لوجنيكي إن الرائحة مصدرها "غاز البهارات".

وعند سؤاله عن المصدر نفى معرفته به. وتدخلت عناصر الأمن في المحطة لتنظيم سير الركاب.

وسرعان ما عادت حركة المحطة إلى طبيعتها.