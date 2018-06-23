ملتقى إعلامي ببروكسل للحد من خطاب الكراهية

هسبريس من الرباط

تعقد المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة- إيسيسكو- والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الملتقى الإعلامي الإسلامي الأوروبي للحد من خطاب الكراهية في وسائل الإعلام؛ وذلك بالتنسيق مع الأكاديمية الإسلامية للبحث والتنمية، يومي 29 و30 يونيو الجاري، بمقر النادي الصحفي الأوروبي في مدينة بروكسيل ببلجيكا.

وبالموازاة مع الملتقى سيتم تنظيم ورشة عمل لتقييم واعتماد الصيغة النهائية لمشروع الدليل التوجيهي لتأهيل الإعلاميين لتغطية الأحداث الإرهابية الذي أعدته الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.

ويهدف الملتقى إلى التعريف بمضامين الإستراتيجية الإعلامية لمنظمة التعاون الإسلامي للتصدي للإسلاموفوبيا، وببرنامج "إيسيسكو" لتكوين الإعلاميين في مجال معالجة الصور النمطية عن الإسلام والمسلمين في وسائل الإعلام. كما يسعى الملتقى إلى تشخيص دور وسائل الإعلام في انتشار خطاب الكراهية وظاهرة الإسلاموفوبيا، ودعم التعاون والتنسيق بين الإعلاميين من أجل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتمييز بين حرية التعبير والإساءة إلى الأديان، ونبذ العنصرية والكراهية، وبحث سبل تطوير آليات التعاون بين الإعلاميين المسلمين وزملائهم من الدول الغربية في إطار أخلاقيات المهنة واحترام القوانين الدولية للإعلام والاتصال.

ويتضمن جدول أعمال الملتقى أربعة محاور رئيسة سيتم خلالها مناقشة المواضيع التالية: الصور النمطية عن الآخر في وسائل الإعلام بين حرية التعبير واحترام حقوق الإنسان، ومتطلبات تعزيز التواصل والتعاون بين الإعلاميين للحد من الصور النمطية المتبادلة، ومواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا وتوفير مقومات العيش المشترك، والتغطية الإعلامية للأحداث الإرهابية: الإجراءات الفنية والإعلامية والأخلاقية والقانونية.

ومن المقرر أن يعتمد الملتقى في ختام أعماله مشروع إعلان بروكسيل من أجل الحد من خطاب الكراهية في وسائل الإعلام، ومشروع الإعلان عن تأسيس الرابطة الدولية للإعلاميين من أجل الحد من الكراهية والتطرف.

ويشارك في أعمال هذا الملتقى عدد من الإعلاميين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومن الدول الأوروبية، وخبراء في القانون الدولي وقانون الإعلام وحقوق الإنسان، وممثلو منظمات غير حكومية مهتمة بقضايا الحوار والأمن والتعايش بين أتباع الأديان، ومدير اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومياك).

وسيحضر حفل افتتاح الملتقى صباح يوم الجمعة عدد من ممثلي الهيئات الدبلوماسية العربية والإسلامية المعتمدة في بروكسيل، والسفيرة ممثلة منظمة التعاون الإسلامي في المفوضية الأوروبية في بروكسيل، إضافة إلى ممثلي وزارتي العدل والداخلية في بلجيكا، والمفوضية الأوروبية، والبرلمان الأوروبي .

ويشرف على الجوانب الأكاديمية والتنظيمية للملتقى الدكتور المحجوب بنسعيد، المشرف على مركز الإعلام والاتصال في "إيسيسكو"، ومها مصطفى عقيل، مديرة إدارة الإعلام في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي .

ويندرج تنظيم الملتقى والورشة في إطار التعاون والتنسيق القائم بين "إيسيسكو" والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن مواجهة التحديات المرتبطة بانتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا، والعمل على تعزيز التواصل والتعاون بين الإعلاميين من العالم الإسلامي وخارجه، تفعيلا لقرارات المؤتمرات الإسلامية لوزراء الإعلام والمؤتمرات الإسلامية لوزراء الثقافة ذات الصلة.