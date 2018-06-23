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الرئيسية | خارج الحدود | ترودو يدفع غرامة مالية لعدم إبلاغه عن هدية

ترودو يدفع غرامة مالية لعدم إبلاغه عن هدية

ترودو يدفع غرامة مالية لعدم إبلاغه عن هدية
مبارك بوعلي من كندا
السبت 23 يونيو 2018 - 18:02

أعلن مفوض "تضارب المصالح والأخلاق" بكندا أنه للمرة الثانية خلال ستة أشهر، خالف رئيس الوزراء، جوستين ترودو، مدونة الأخلاق الفدرالية، هذه المرة بعدم إبلاغه المفوض، طبقا لما تقره القوانين، بتوصله بهدية تفوق قيتها 200 دولار كندي.

نشر الموقعان الإلكترونيان الكنديان "CBC" و"TVA" أنه خلال رحلة لرئيس الوزراء الكندي، جوستين ترودو، إلى جزيرة برانس إيدوارد سنة 2017 "تلقى هدية من Wade MacLauchlan، وزير أول مقاطعة برانس إيدوارد، عبارة عن زوجين من نظارات شمسية مغلفة بالجلد بقيمة تتراوح بين 300 و500 دولار كندي، وقد شوهد ترودو وهو يرتديهما خلال زيارته إلى فيتنام سنة 2017.

وبحسب المفوض، فلا رئيس الوزراء ولا مكتبه أبلغاه عن تلقيه ترودو الهدية خلال 30 يوما التي تلت استلامها، وفق ما يقره القانون، مما ألزم رئيس الوزراء بدفع غرامة تقدر بـ100 دولار كندي.

وأضاف المصدر نفسه أن ناطقة باسم مكتب رئيس الوزراء أكدت أن الأمر يعود إلى "خطأ إداري" نتج عن عدم استكمال ملء بعض الاستمارات، مشددة على أن رئيس الوزراء ترودو يكنّ الكثير من التقدير للعمل الذي يقوم به المفوض، وأنه سيعمل على اتباع نصائحه وآرائه.

وهذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها رئيس الوزراء الكندي لقرار من مفوض تضارب المصالح والأخلاق؛ بحيث تابع الجميع خلال فصل الشتاء الماضي إعلان المفوض، مري داوصن، أن جوستين ترودو قد خرق قانون تضارب المصالح والأخلاق بقبوله السفر الى جزيرة أغا خان على حساب مالكها وصديقه أغا خان، وبذلك يكون ترودو هو أول رئيس وزراء يخرق هذا القانون منذ إقراره سنة 2007.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - مغربية السبت 23 يونيو 2018 - 18:10
ياللا سلام على الناس و كيف خدامين مع بلادهم حتى حنا خاصنا هاد القانون والله حتى خاصنا اليوم قبل غدا ههههه
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33
2 - هديَّتي إلى حكومتي السبت 23 يونيو 2018 - 18:13
لو تابعنا المسؤولين المغاربة بتهمة أخذ الهدايا ،لقُبِض على نصف سكان المملكة المغربية الموقرة
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35
3 - انور السبت 23 يونيو 2018 - 18:14
والله لن يقع مثل هذا التعامل و القانون في بلدنا الحبيب ولو عشنا 100سنة. 17 مليار و لم يتكلم احد. و راه باين المعنى . و الشعب والله ما مداويخ.. ههه . لك االه يا وطني.
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23
4 - Ahmed Zakaria السبت 23 يونيو 2018 - 18:17
حنا عندنا وزير هز 3 مليون من فلوس الشعب هير شكلاط لمرتو ولدات. و من بعد قاليك سمحو ليا كنت زربان و نسيت حلل و ناقش !!!
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31
5 - الوطنية السبت 23 يونيو 2018 - 18:21
دولة الحق والقانون بحق وحقيقي. حنا الهدايا ونهب اموال الشعب والتزوير ووو بدون حسيب ولا رقيب
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19
6 - Ali Baba السبت 23 يونيو 2018 - 18:22
إذا طبق المغرب هذا القانون فسنحقق مداخيل تحل مشكل الدين الخارجي وكل مشاكل التشغيل والبطالة
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13
7 - نعم القانون السبت 23 يونيو 2018 - 18:26
اتخيل كم من غرامات سيدفعها ممثلو أمتنا لو كان عندنا هذا القانون!!
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9
8 - محمدي السبت 23 يونيو 2018 - 18:28
نعم الاخلاق والعدل والشفافية لناءخد بعض الدروس من كندا هنا في الغرب المسؤولين ياءخدون هدا تصل إلى مبالغ خيالية وأين المحاسبة
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13
9 - mouktadi abderrazak السبت 23 يونيو 2018 - 18:30
كندا وما أدراك ما كندا ليس مثل الدول العربية و دول العالم الثالث وما يهمنا نحن المغاربة هو وطننا العزيز وخاصة حكومتنا الموقرة واصحاب الحقائب الوزارية والمناصب السامية . السؤال المطروح هل نعلم ويصرح بالهدايا و الرشاوي واستغلال السلط والشطط فيها والامتيازات الغير مستحقة . الا يحق لنا نحن كدلك أن نحاسب ونفضح الخونة في هذا الوطن
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9
10 - ملاحظ السبت 23 يونيو 2018 - 18:31
بعض الناس وفين وصلات بالشرف و القيم ... و الباقون للتامل ....
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8
11 - مغربي السبت 23 يونيو 2018 - 18:33
أرجوعدم نشر هكذا أخبار..لأنها تشعرني بالغبن والحقارة الذين أحياهما في المغرب حيث تغيب محاسبة ومعاقبة المفسدين..بالرغم من صدور العديد من تقارير المجلس الأعلى للحسابات..واللجان البرلمانية...
رئيس وزراء كندا يتم توبيخه لأنه لم يصرح بهدية لا تتجاوز قيمتها المالية 100دولار كندية..عبارة على نظارتين.. تقبل التوبيخ واعتذر والتزم بعدم تكرار هذا " الجرم" بالفعل إنهم يعيشون في كوكب آخر..
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9
12 - حلا السبت 23 يونيو 2018 - 18:33
يا سلام على ربط المسؤولية بالمحاسبة في أبهى صورها.وهنيئا لكندا وشعبها بهذا المفوض الذي يقف أمامه الكل سواسية.على هاذ الحساب المفوض فوق كل المناصب مهما علت يحاسب الرئيس ويحاسب الوزير والبرلمانيين.........الى جا لعندنا سيستخلص غرامات تغطي مديونية المغرب ويحقق فائض ضخم.عافاكم نتسلفوه غير عام اليس هذا المفوض قابل لللإعارة لموسم كروي قادم هههه
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7
13 - Yoz السبت 23 يونيو 2018 - 18:34
متى نصبح كهؤلاء القوم... داخلين سوق روسهم و مهتمين بشعبهم و شفافيتهم
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7
14 - استغراب السبت 23 يونيو 2018 - 18:36
تقريبا نفس شي هنا مع اختلاف بسيط ان مسؤولينا يبلغون في الحين . بينما في كندا اشم رائحة فساد من ترودو
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-2
15 - حميد السبت 23 يونيو 2018 - 18:37
اين نحن من هذا الكلام والله شبيه بالاحلام الطريق امامنا مازال شاق وطويل والزاد قليل لك الله ياوطني الجميل
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6
16 - عبدو السبت 23 يونيو 2018 - 18:37
حنا عندنا أصغر مسؤول يمتلك قطعان الماشية والبقع الأرضية والمشاريع من مقاهي وفنادق ولا أحد يسأله من أين لك هذا لأنه سيرفع عليه دعوى التشهير وسيربحه
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10
17 - tarik.uk السبت 23 يونيو 2018 - 18:39
وناري 500 دولار اش دارو لرءيس عليها. اجيو تشوفو رجال السلطة ديالنا
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8
18 - ياسين الفكيكي السبت 23 يونيو 2018 - 18:42
هذا المستوى الخارق للعادة من الاخلاق و الشفافية و الديمقراطية في الدول الغربية و الذي يحمله الانسان الاوروبي سواء داخل بلدانه او في البقاع التي هاجر اليها كامريكا و كندا و الارجنتين و استراليا و غيرها وورثها لابنائه و احفاده جيلا بعد جيل، هذا المستوى لم يوجد فجأة او بين عشية و ضحاها بل هو وليد مخاض عسير لحركة انسانية و نهضة عرفتها اوروبا بعد عصور من الظلام الديني و الاقطاعي و الاجتماعي حملت مشعله سياسيا فرنسا و فكريا المانيا و ثقافيا ايطاليا و صناعيا بريطانيا توج بخلق نظام علماني يعتبر ارقى ما وصل اليه العقل البشري حتى اليون تتجلى فيه ابهى حلل تكريم العقل و الانسان ككائن خلق ليتمتع بحياته و حقوقه بكل كرامة و اعتزاز بانسانيته، وهي نفس العلمانية التي يكفرها الشرق المؤمن و يهاجمها و يضطهد المؤمنين بها و في نفس الوقت يرمي بنفسه في البحار من اجل الوصول الى دولها للعيش في كنفها و التمتع بحقوقها و تشريعاتها هربا من جحيم دوله و خرابها. شكرا كندا لانكم موجودون و لاننا نستنشق نفس الاوكسجين معكم فهذا ما يواسينا في ظل العيش وسط كل هؤلاء المجانين.
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5
19 - mihammed السبت 23 يونيو 2018 - 18:49
اممتييييييي على بلاد الحق والقانون،بغينا شي مشية لتما بلا رجعة
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3
20 - المغرب !!! السبت 23 يونيو 2018 - 19:01
عندهم الشفافية و الديمقراطية الحقة..
عندهم ربط المسؤولية بالمحاسبة واقع ملموس معاش.
عندهم الإدارة في خدمة مصالح الشعب..
ثم عندهم حكومة مجتهدة و ترعى مصالح الشعب.

عندنا الضبابية و العشوائية و البيروقراطية...
عندنا عفا الله عما سلف حاضرا و مستقبلا و دائما و لا سبيل لربط المسؤولية بالمحاسبة..
عندنا الإدارة سيفا مسلولا على رقبة الشعب.
و عندنا حكومة وهمية ترعى موازين و سفر الوزراء وعائلاتهم لروسيا..وووو.

لك الله يا شعب المغرب.
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2
21 - مقاطع السبت 23 يونيو 2018 - 19:06
وللي خدا هدية عبارة عن لامبورغيني ب مليون دولار امريكي شحال يخلص فالغرامة المداويخ ...
وتستمر المقـــاطعة ...
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1
22 - سناء الادريسي السبت 23 يونيو 2018 - 19:08
اسمعوا يامسلمين اقرؤوا هذا هو دين المعاملات . اسمع يارءيس وياباشا ويا قائد المقاطعة رفضوا تسليمي رخصة بناء سياج لانني رفضت اعطاءهم رشوة في حق هو لي وقالوا لي واش انت بغيتي دابز مع المخزن معرفتشي اجاب المخزن لطلب الرخصة علما انهم امضوا بالرفض دون ذكر الاسباب. من هو المخزن اليس من يحمي الشعب ليس من يرعى مصالح الشعب. اعزكم الله ايها الغرب بعدالتكم رغم اني لست من المعجبين بكم ولا بحضارتكم ولكن الحق دين في رقبتي اشهد انكم تمشون على السراط المستقيم في المعاملات واشهد ان بلادي تمشي على صراط الضلال في المعاملات والعبادات اللهم لك الشكوى وحسبي الله ونعم الوكيل اللهم افضحهم في الدنيا قبل العرض عليك في الاخرة.
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