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كُتّاب وآراء
ترودو يدفع غرامة مالية لعدم إبلاغه عن هدية
أعلن مفوض "تضارب المصالح والأخلاق" بكندا أنه للمرة الثانية خلال ستة أشهر، خالف رئيس الوزراء، جوستين ترودو، مدونة الأخلاق الفدرالية، هذه المرة بعدم إبلاغه المفوض، طبقا لما تقره القوانين، بتوصله بهدية تفوق قيتها 200 دولار كندي.
نشر الموقعان الإلكترونيان الكنديان "CBC" و"TVA" أنه خلال رحلة لرئيس الوزراء الكندي، جوستين ترودو، إلى جزيرة برانس إيدوارد سنة 2017 "تلقى هدية من Wade MacLauchlan، وزير أول مقاطعة برانس إيدوارد، عبارة عن زوجين من نظارات شمسية مغلفة بالجلد بقيمة تتراوح بين 300 و500 دولار كندي، وقد شوهد ترودو وهو يرتديهما خلال زيارته إلى فيتنام سنة 2017.
وبحسب المفوض، فلا رئيس الوزراء ولا مكتبه أبلغاه عن تلقيه ترودو الهدية خلال 30 يوما التي تلت استلامها، وفق ما يقره القانون، مما ألزم رئيس الوزراء بدفع غرامة تقدر بـ100 دولار كندي.
وأضاف المصدر نفسه أن ناطقة باسم مكتب رئيس الوزراء أكدت أن الأمر يعود إلى "خطأ إداري" نتج عن عدم استكمال ملء بعض الاستمارات، مشددة على أن رئيس الوزراء ترودو يكنّ الكثير من التقدير للعمل الذي يقوم به المفوض، وأنه سيعمل على اتباع نصائحه وآرائه.
وهذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها رئيس الوزراء الكندي لقرار من مفوض تضارب المصالح والأخلاق؛ بحيث تابع الجميع خلال فصل الشتاء الماضي إعلان المفوض، مري داوصن، أن جوستين ترودو قد خرق قانون تضارب المصالح والأخلاق بقبوله السفر الى جزيرة أغا خان على حساب مالكها وصديقه أغا خان، وبذلك يكون ترودو هو أول رئيس وزراء يخرق هذا القانون منذ إقراره سنة 2007.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
رئيس وزراء كندا يتم توبيخه لأنه لم يصرح بهدية لا تتجاوز قيمتها المالية 100دولار كندية..عبارة على نظارتين.. تقبل التوبيخ واعتذر والتزم بعدم تكرار هذا " الجرم" بالفعل إنهم يعيشون في كوكب آخر..
عندهم ربط المسؤولية بالمحاسبة واقع ملموس معاش.
عندهم الإدارة في خدمة مصالح الشعب..
ثم عندهم حكومة مجتهدة و ترعى مصالح الشعب.
عندنا الضبابية و العشوائية و البيروقراطية...
عندنا عفا الله عما سلف حاضرا و مستقبلا و دائما و لا سبيل لربط المسؤولية بالمحاسبة..
عندنا الإدارة سيفا مسلولا على رقبة الشعب.
و عندنا حكومة وهمية ترعى موازين و سفر الوزراء وعائلاتهم لروسيا..وووو.
لك الله يا شعب المغرب.
وتستمر المقـــاطعة ...