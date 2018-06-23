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الرئيسية | خارج الحدود | مصر تستعيد 91 قطعة فرعونية من إسرائيل

مصر تستعيد 91 قطعة فرعونية من إسرائيل

مصر تستعيد 91 قطعة فرعونية من إسرائيل
هسبريس - الأناضول
السبت 23 يونيو 2018 - 16:20

كشف مسؤول مصري، السبت، عن أنها ستسترد 91 قطعة أثرية ترجع للعصور المصرية القديمة من إسرائيل الفترة المقبلة، عقب حكم قضائي في هذا الشأن.

وقال شعبان عبدالجواد مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار المصرية، إنه "سيتم استرداد 91 قطعة أثرية ترجع للعصور المصرية القديمة من إسرائيل خلال الفترة القادمة".

وأشار عبد الجواد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، إلى أن هذه الخطوة تأتي "عقب كسب قضية العام الماضي قامت مصر برفعها لاسترداد تلك القطع"، دون إشارة للجهة التي تم الإدعاء عليها هل كانت ضد إسرائيل أم أشخاص؟.

وأوضح أنه "جاري حاليا إنهاء الإجراءات اللازمة لعودتها"، دون تحديد موعد.

وكشف أن بلاده "استردت أكثر من ألف قطعة أثرية مهربة بطريقة غير شرعية فى عدد من الدول خلال العامين الماضيين، منها 586 قطعة أثرية العام الماضي".

وفي غشت 2017، أعلنت مصر، فقدان 32 ألفًا و638 قطعة أثرية على مدار أكثر من 50 عامًا مضت، بناءً على أعمال حصر، وفق وزارة الآثار المصرية.

ولم تقدم الوزارة آنذاك تفاصيل أكثر عن كيفية فقدان تلك القطع الأثرية، وأبرز نماذجها، لكنها ذكرت في بيانها أن بعضها فقد خلال حالة الانفلات الأمني التي ترافقت مع ثورة 25 يناير 2011 وما تلاها.

وبين الحين والآخر، لا سيما في العامين الأخيرين، تعلن مصر استرداد قطع أثرية مسروقة من قبل أشخاص ومهربة إلى خارج البلاد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - من لحيته لقِّم لهُ السبت 23 يونيو 2018 - 17:05
91قطعة مقابل جمهورية مصر كلها ،فقد علما التاريخ أن اليهود الصهاينة لا شيء عندهم بالمجَّان
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