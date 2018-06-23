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الرئيسية | خارج الحدود | الهند تطلب شراء ألف طائرة مدنية من أمريكا

الهند تطلب شراء ألف طائرة مدنية من أمريكا

الهند تطلب شراء ألف طائرة مدنية من أمريكا
هسبريس - متابعة
السبت 23 يونيو 2018 - 17:43

كشفت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، السبت، أن نيودلهي طلبت من الولايات المتحدة شراء نحو ألف طائرة مدنية، وكميات كبيرة من النفط والغاز.

وقالت الصحيفة (خاصة) إن الطلب جاء في رسالة نقلها وزير التجارة، سوريش برابهو، لنظيره الأمريكي، ويبور روس، خلال محادثات بينهما جرت الأسبوع الماضي.

وأضافت أن صفقة الطائرات ستتم على مدار الأعوام السبعة أو الثمانية القادمة.

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