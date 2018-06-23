قتيل و154 مصابا في هجوم بالعاصمة الإثيوبية

هسبريس ـ مُتابعة

قال وزير الصحة الإثيوبي أمير أمان، اليوم السبت، إن الهجوم الذي وقع وسط حشد مؤيد لرئيس الوزراء أبي أحمد في أديس أبابا أسفر عن سقوط قتيل وإصابة 154.

وأضاف على تويتر "فارق شخص الحياة في مستشفى بلاك لايون. أقدم التعازي لأسرته وللشعب الإثيوبي". وتابع "ما حدث مؤسف للغاية، لكنه لن يكسر أبدا وحدتنا".

وشن مجهول الهجوم بعد لحظات من انتهاء كلمة ألقاها أبي (41 عاما) أمام عشرات الآلاف من المحتشدين في ميدان ميسكل بوسط أديس أبابا.

وقال شاهد إن حراسا اصطحبوا أبي بعيدا. وأبلغ شاهد آخر رويترز بأن الشرطة طرحت المهاجم أرضا قبل انفجار القنبلة.

وتم تنظيم التجمع في العاصمة تأييدا لرئيس الوزراء الجديد الذي بدأ سلسلة إصلاحات جذرية منذ توليه المنصب في أبريل نيسان.