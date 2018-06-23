24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:25
|06:14
|13:35
|17:15
|20:46
|22:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رخصة سياقة في نصف سنة
- الدولة تواصل مساعي إنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد من الإفلاس
- عمور يرهن خفض رسوم الدراسة بالقطاع الخاص بتسهيلات جبائية
- مع والد الرضيعة ربيعة
- وزراء أفارقة بمراكش
نيجيريا تؤجل حسم مجموعة الأرجنتين بثنائية في شباك أيسلندا (5.00)
مختطفة الرضيعة ربيعة تذرف الدمعات .. ومواطنون يرمونها باللعنات (5.00)
- نشر "الغسيل الداخلي" للمنتخب يواجه جامعة الكرة - (70)
- قراء هسبريس يتوقعون فشل المغرب في احتضان مونديال 2030 - (68)
- الهداف رقم "9" في منتخب "الأسود" .. صداعٌ في رأس رونار - (66)
- أسطورة الكمان أرا ميليكيان يجذب "جمهور موازين" بعرض فَتَّان - (56)
- العملة الموحدة لـ"سيدياو" تطرح تحدي التخلي عن الدرهم المغربي - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
البرازيليات يتظاهرن للمطالبة بشرعنة الإجهاض
تظاهرت مئات السيدات البرازيليات في شوارع مدينة "ريو دي جانيرو"، للمطالبة بتشريع عملية الإجهاض في البلاد.
وسارت المتظاهرات المؤيدات لجعل الإجهاض مسموحاً في البلاد، الجمعة، في شوارع المدينة وهتفن بعبارات داعمة للإجهاض.
وتأتي التظاهرة بعد فترة وجيزة من مصادقة برلمان الدولة الجارة الأرجنتين في يونيو الجاري، على قانون يسمح للسيدات الراغبات بالإجهاض بالإقدام على ذلك خلال الأسابيع الـ14 الأولى من الحمل.
وقالت المتظاهرة "تينا تيغري" وهي أم لولدين، إنه "ينبغي ألا تجبر النساء على أن يكنّ أمهات. نطالب فقط بأن يجري الإجهاض في المستشفى وبشكل قانوني وآمن".
تجدر الإشارة أن القوانين البرازيلية لا تسمح للسيدات بالإجهاض إلا إذا كان الحمل يعرض حياة الأم إلى خطر، أو في حال حصل الحمل عبر الاغتصاب، أو إذا كان يوجد هناك خلل في نمو الطفل.
ومن المنتظر أن يناقش البرلمان البرازيلي موضوع الإجهاض في غشت المقبل، فيما يشير خبراء طبيون أن ما بين 400 إلى 800 ألف سيدة سنويا يلجأن إلى الإجهاض بطرق غير شرعية.