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الرئيسية | خارج الحدود | البرازيليات يتظاهرن للمطالبة بشرعنة الإجهاض

البرازيليات يتظاهرن للمطالبة بشرعنة الإجهاض

البرازيليات يتظاهرن للمطالبة بشرعنة الإجهاض
هسبريس - متابعة
السبت 23 يونيو 2018 - 14:21

تظاهرت مئات السيدات البرازيليات في شوارع مدينة "ريو دي جانيرو"، للمطالبة بتشريع عملية الإجهاض في البلاد.

وسارت المتظاهرات المؤيدات لجعل الإجهاض مسموحاً في البلاد، الجمعة، في شوارع المدينة وهتفن بعبارات داعمة للإجهاض.

وتأتي التظاهرة بعد فترة وجيزة من مصادقة برلمان الدولة الجارة الأرجنتين في يونيو الجاري، على قانون يسمح للسيدات الراغبات بالإجهاض بالإقدام على ذلك خلال الأسابيع الـ14 الأولى من الحمل.

وقالت المتظاهرة "تينا تيغري" وهي أم لولدين، إنه "ينبغي ألا تجبر النساء على أن يكنّ أمهات. نطالب فقط بأن يجري الإجهاض في المستشفى وبشكل قانوني وآمن".

تجدر الإشارة أن القوانين البرازيلية لا تسمح للسيدات بالإجهاض إلا إذا كان الحمل يعرض حياة الأم إلى خطر، أو في حال حصل الحمل عبر الاغتصاب، أو إذا كان يوجد هناك خلل في نمو الطفل.

ومن المنتظر أن يناقش البرلمان البرازيلي موضوع الإجهاض في غشت المقبل، فيما يشير خبراء طبيون أن ما بين 400 إلى 800 ألف سيدة سنويا يلجأن إلى الإجهاض بطرق غير شرعية.

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