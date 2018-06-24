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الرئيسية | خارج الحدود | السلطة الفلسطينية: عملية السلام في طريق مسدود

السلطة الفلسطينية: عملية السلام في طريق مسدود

السلطة الفلسطينية: عملية السلام في طريق مسدود
هسبريس - إفي
الأحد 24 يونيو 2018 - 02:04

حذرت السلطة الفلسطينية من أن أي خطة سلام مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة لا تحقق تطلعات الفلسطينيين "ستؤدي إلى طريق مسدود".

وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس "الجولات الأمريكية المتعددة للمنطقة واستمرار البحث عن أفكار أو الإعداد لصفقة أو خطة متجاوزة القيادة الفلسطينية وموقفها الثابت من القدس وإقامة الدولة الفلسطينية وقضية اللاجئين لن تؤدي سوى إلى طريق مسدود".

ورد أبو ردينة بذلك على زيارة فريق المفاوضات للبيت الأبيض إلى المنطقة لبحث هذه القضية، وفقا لوكالة أنباء (وفا) الفلسطينية الرسمية.

واجتمع جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوث البيت الأبيض للشرق الأوسط جيسون جرينبلات أول أمس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب زيارة الأردن والسعودية وقطر ومصر لدفع خطة سلام واشنطن التي كشف بعض تفاصيلها ولم يحدد موعد لطرحها.

ومع ذلك، فإن هذه الخطة لا تشمل الفلسطينيين الذين يرفضون اعتبار واشنطن وسيطا وحيدا للسلام بعد اعتراف الادارة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها من تل آبيب في ماي الماضي.

ويطالب الفلسطينيون بتدشين آلية متعددة الأطراف كاطار للمفاوضات لاقامة دولة مستقلة.

وكان ابو ردينة قد حذر الأسبوع الماضي من أن زيارة فريق المفاوضات بالبيت الأبيض "ليس له اي معنى"، مؤكدا أنه دون موافقة الشعب الفلسطينيي، فان هدف الاجتماعات سيمثل "فشلا تاما".

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