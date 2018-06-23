قصف جوي عراقي يقتل 45 "داعشيا" بسوريا

هسبريس - افي

أعلنت قيادة العمليات العراقية المشتركة عن مقتل نحو 45 من مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في قصف جوي عراقي، استهدف اجتماعا لقيادات التنظيم الجهادي داخل الاراضي السورية.

وذكرت القيادة في بيان صدر عنها اليوم أن "طائرات F16 العراقية نفذت ضربة جوية موفقة استهدفت خلالها اجتماع لقيادات داعش في 3 أوكار للعصابات الإرهابية وهي عبارة عن منازل يربطها خندق ببعضها البعض في منطقة هجين داخل الاراضي السورية".

وأشار البيان إلى أن "العملية أسفرت حسب المعلومات الاستخبارية عن تدمير الاهداف بالكامل وقتل نحو 45 إرهابيا".

وأوضح أنه "من بين القتلى المشرف على ملف وزير الحرب - نائب وزير الحرب - الأمير العسكري لمنطقة الجزيرة - أحد أمراء الإعلام - ناقل بريد المجرم ابو بكر البغدادي - واحد أعضاء اللجنة المفوضة - قائد شرطة داعش - وإرهابي آخر يعد من أهم القيادات ايام تنظيم القاعدة"، مشيرا الى ان "العملية نفذت وفقا لاوامر القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، وبحسب معلومات استخباراتية دقيقة من خلية الصقور الاستخبارية، وبتنسيق وإشراف قيادة العمليات المشتركة".

وأضاف البيان أن "هذه العملية تعتبر من العمليات التي قصمت ظهر عصابات داعش ووجهت لهم صفعة جديدة بعد أن لاحقهم صقور الجو الأبطال ليدكوا مضاجعهم".

ويقوم الطيران العراقي بين الحين والآخر بعمليات قصف لمواقع تابعة لتنظيم (داعش) داخل الاراضي السورية.