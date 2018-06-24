عالم دين سعودي يندد بقنوات "بي إن سبورتس"

هسبريس - د.ب.أ

ندَّد عالم الدين السعودي إمام وخطيب جامع المحيسن بالرياض، الشيخ عادل الكلباني، السبت، بالمحتوى المُسيّس بقنوات "بي إن سبورتس" القطرية.

وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، غرد الكلباني قائلا: "احتكار الرياضة لأهداف سياسية خبث لا يتقنه سوى بي إن سبورتس".

وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالسعودية قد أصدرت بيانًا سابقًا بخصوص تجاوزات القناة القطرية التي طالما استخدمت بثها كوسيلة لشنّ الهجوم المعادي للمملكة، وعززت من دعايتها المغرضة خلال كأس العالم 2018.

وأكدت الهيئة في بيانها أن وزارة الإعلام حظرت بث القناة على أراضيها باعتبارها ذراعًا إعلاميًا لشبكة قطرية تدعم الإرهاب وتحرض على انعدام الأمن وزعزعة الاستقرار في المنطقة، إضافة إلى انتهاكها القوانين السعودية، وعدم حصولها على التراخيص اللازمة للبث فيها.