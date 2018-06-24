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الرئيسية | خارج الحدود | ملايين الأتراك يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع

ملايين الأتراك يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع

ملايين الأتراك يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع
هسبريس - متابعة
الأحد 24 يونيو 2018 - 10:00

بدأ الناخبون في تركيا اليوم الأحد في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية وبرلمانية .

ومن المقرر أن يدلي 56 مليونا و322 ألفا و632 ناخبا بأصواتهم في 180 ألفا و64 صندوقا للاقتراع ، متوزعة على جميع أنحاء الولايات التركية.

وسيتم تخصيص 1303 صناديق من أجل 17 ألفا و258 ناخبا مقعدا (من ذوي ااحتياجات الخاصة )تتوفر فيهم المعايير اللازمة لتوفير هذه الخدمة.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 6 مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان عن "تحالف الشعب" (يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية)، والمرشح عن حزب "الشعب الجمهوري" المعارض محرم إنجة، ومرشح حزب "الشعوب الديمقراطي" صلاح الدين دميرطاش.

ومن المتنافسين أيضا، مرشحة حزب "إيي" ميرال أقشنر، ومرشح حزب "السعادة" تمل قرة ملا أوغلو، ومرشح حزب "الوطن" دوغو بيرنجك، الذين تمكنوا من الترشح بعد جمع 100 ألف توقيع من ناخبيهم (يشترط لمرشحي الأحزاب خارج البرلمان).

فيما يتنافس في الانتخابات البرلمانية مرشحو كل من أحزاب "العدالة والتنمية"، و"الشعب الجمهوري"، و"الشعوب الديمقراطي"، و"الدعوة الحرة"، و"إيي"، و"الحركة القومية"، و"السعادة"، و"الوطن".

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