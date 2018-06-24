24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:25
|06:14
|13:35
|17:15
|20:46
|22:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مع متفوق في الباكالوريا
- حقل غاز "السلحفاة" يقرّب بين موريتانيا والسنغال
- عوالم كناوة في الصويرة
- انفجار قنينتي غاز بطنجة
- السكن في تريبورتور
رصيف الصحافة: مولاي هشام ينتقد منع "مذكرات أمير مبعد" بالمغرب (5.00)
أردوغان .. "السلطان" بين المؤسس أتاتورك وأمجاد "آل عثمان" (5.00)
مروان خوري: الأخلاق قبل الموهبة .. وهذا رأيي في سعد لمجرد (5.00)
بؤس وزواج بلا عقد يدفعان أسرة إلى العيش داخل "تريبورتور" (5.00)
- الملك يُغير ملامح السلطة .. المُقابلات الشفوية تُنهي "عهد التسيب" - (114)
- قراء هسبريس يتوقعون فشل المغرب في احتضان مونديال 2030 - (108)
- بؤس وزواج بلا عقد يدفعان أسرة إلى العيش داخل "تريبورتور" - (84)
- "نسور تونس" يسقطون أمام "شياطين بلجيكا" بخماسية في المونديال - (73)
- بودريقة: خرجات اليسارية منيب شعبوية وديماغوجية - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ملايين الأتراك يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع
بدأ الناخبون في تركيا اليوم الأحد في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية وبرلمانية .
ومن المقرر أن يدلي 56 مليونا و322 ألفا و632 ناخبا بأصواتهم في 180 ألفا و64 صندوقا للاقتراع ، متوزعة على جميع أنحاء الولايات التركية.
وسيتم تخصيص 1303 صناديق من أجل 17 ألفا و258 ناخبا مقعدا (من ذوي ااحتياجات الخاصة )تتوفر فيهم المعايير اللازمة لتوفير هذه الخدمة.
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 6 مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان عن "تحالف الشعب" (يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية)، والمرشح عن حزب "الشعب الجمهوري" المعارض محرم إنجة، ومرشح حزب "الشعوب الديمقراطي" صلاح الدين دميرطاش.
ومن المتنافسين أيضا، مرشحة حزب "إيي" ميرال أقشنر، ومرشح حزب "السعادة" تمل قرة ملا أوغلو، ومرشح حزب "الوطن" دوغو بيرنجك، الذين تمكنوا من الترشح بعد جمع 100 ألف توقيع من ناخبيهم (يشترط لمرشحي الأحزاب خارج البرلمان).
فيما يتنافس في الانتخابات البرلمانية مرشحو كل من أحزاب "العدالة والتنمية"، و"الشعب الجمهوري"، و"الشعوب الديمقراطي"، و"الدعوة الحرة"، و"إيي"، و"الحركة القومية"، و"السعادة"، و"الوطن".