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الرئيسية | خارج الحدود | علماء السعودية: قيادة المرأة للسيارة مصلحة راجحة

علماء السعودية: قيادة المرأة للسيارة مصلحة راجحة

علماء السعودية: قيادة المرأة للسيارة مصلحة راجحة
هسبريس - متابعة
الأحد 24 يونيو 2018 - 18:35

رحَّبت هيئة كبار العلماء السعودية، أعلى هيئة دينية في المملكة اليوم الأحد ببدء تطبيق الأمر الملكي بالسماح للسعوديات بقيادة المركبات، معتبرة إياه تنطوي على "مصلحة راجحة" للمجتمع.

وأكدت هيئة كبار العلماء السعودية ، في بيان صحفي اليوم الاحد أن "ولاة الأمر اتخذوا قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة داخل المملكة؛ بعد أن أخذوا برأي أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء الذين أفادوا بأن الأصل هو الإباحة".

وأضافت أن الدولة سنت من الأنظمة ما يكفل المحافظة على القيم الإسلامية التي تميز بها الشعب السعودي الوفي لدينه وقيادته ووطنه.

وأوصت الهيئة عموم السائقين والسائقات بالالتزام الكامل بالأنظمة والتعليمات، حرصًا على سلامة الجميع وحفظًا لقيم المجتمع وثوابته.

يشار إلى أن تطبيق السماح للنساء بقيادة السيارات دخل حيز التنفيذ اليوم، إنفاذًا للأمر الملكي الصادر قبل حوالي تسعة أشهر .

وكان الملك سلمان أصدر في 26 سبتمبر الماضي ، أمرًا باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة، للذكور والإناث على السواء، وتشكيل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات "الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية؛ لدراسة الترتيبات اللازمة.

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