إسرائيل تتصدى لطائرة "درون" قادمة من سوريا

هسبريس - متابعة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد التصدي لطائرة بدون طيار قادمة من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل.

وقال المتحدث أفيخاي أدرعي، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه تم إطلاق صاروخ من بطارية باتريوت باتجاه الطائرة.

وأضاف أنه نتيجة لذلك ابتعدت الطائرة عن الحدود دون أن يتم رصد إصابتها.

وأشاد المتحدث بقدرة أنظمة الدفاع الجوي على "رصد التهديد بشكل مسبق، وقبل خرقه المجال الجوي الإسرائيلي".

وأكد أن الجيش "لن يسمح بخرق السيادة الجوية لإسرائيل، وسيتحرك ضد أي تهديد للمساس بمواطنيها" وفق تعبيره.