24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2506:1413:3517:1520:4722:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

من يقف وراء عدم مرور المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من مونديال 2018؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حقل غاز "السلحفاة" يقرّب بين موريتانيا والسنغال (5.00)

  2. مغربية تتفوق في "باكالوريا الامتياز" بإسبانيا (5.00)

  3. أردوغان .. "السلطان" بين المؤسس أتاتورك وأمجاد "آل عثمان" (5.00)

  4. الجماهير اليابانية تضرب مثالا للتحضر في روسيا (5.00)

  5. منتخب ألمانيا يعتذر للسويد عن طريقة احتفاله (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | طائرات ورقية غزاوية تواصل حرق مزارع إسرائيل

طائرات ورقية غزاوية تواصل حرق مزارع إسرائيل

طائرات ورقية غزاوية تواصل حرق مزارع إسرائيل
هسبريس - متابعة
الأحد 24 يونيو 2018 - 23:55

تسبب الطائرات الورقية والبالونات الحارقة التي أطلقت من قطاع غزة باليومين الماضيين في اندلاع عدة حرائق بالأراضي الإسرائيلية المحاذية للقطاع الفلسطيني.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع بالمنطقة- يومي الجمعة والسبت- تعامل رجال الشرطة والإطفاء "مع حرائق في المنطقة الجنوبية نتيجة الطائرات الورقية والبالونات الحارقة التي يعدها الإرهابيون في غزة"، وفقا لبيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية.

واندلعت بعض الحرائق في مناطق كيسوفيم وبئيري وفي أرض زراعية قرب تلمي يوسف ويخيني، وفقا لصحيفة (معاريف).

كما طوقت الشرطة اليوم طريقا وأرسلت فريقا من الخبراء في إبطال مفعول القنابل عقب العثور على إحدى هذه البالونات الحارقة في منطقة سكنية في مدينة سديروت.

ومؤخرا تسبب فلسطينيون من غزة في اندلاع العديد من الحرائق في الأراضي الزراعية والأحراش الإسرائيلية عبر إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة على الجانب الآخر من الحدود.

وتسبب هذا الأمر في احتراق 25 ألف هكتار من الأراضي والمزروعات، ونفوق أكثر من ألف ديك في حظيرة قريبة من الحدود بسبب استنشاق الدخان الناجم عن الحرائق.

ويعتبر الجيش الإسرائيلي إطلاق هذه المواد الحارقة "أعمال إرهابية" ويرد عليها بإطلاق نيران تحذيرية قرب المجموعات التي تعدها، علاوة على قصف سيارة فلسطيني اعتبرته السلطات الإسرائيلية المسؤول عن هذه الحركة، دون أن يسفر ذلك عن سقوط ضحايا.

وانطلقت في الـ30 من مارس الماضي حملة احتجاجات فلسطينية أطلق عليها اسم "مسيرة العودة الكبرى"، وتشهد تنظيم مظاهرات حاشدة كل يوم جمعة قرب السياج الفاصل بين القطاع والأراضي الفلسطينية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.