طائرات ورقية غزاوية تواصل حرق مزارع إسرائيل

هسبريس - متابعة

تسبب الطائرات الورقية والبالونات الحارقة التي أطلقت من قطاع غزة باليومين الماضيين في اندلاع عدة حرائق بالأراضي الإسرائيلية المحاذية للقطاع الفلسطيني.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع بالمنطقة- يومي الجمعة والسبت- تعامل رجال الشرطة والإطفاء "مع حرائق في المنطقة الجنوبية نتيجة الطائرات الورقية والبالونات الحارقة التي يعدها الإرهابيون في غزة"، وفقا لبيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية.

واندلعت بعض الحرائق في مناطق كيسوفيم وبئيري وفي أرض زراعية قرب تلمي يوسف ويخيني، وفقا لصحيفة (معاريف).

كما طوقت الشرطة اليوم طريقا وأرسلت فريقا من الخبراء في إبطال مفعول القنابل عقب العثور على إحدى هذه البالونات الحارقة في منطقة سكنية في مدينة سديروت.

ومؤخرا تسبب فلسطينيون من غزة في اندلاع العديد من الحرائق في الأراضي الزراعية والأحراش الإسرائيلية عبر إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة على الجانب الآخر من الحدود.

وتسبب هذا الأمر في احتراق 25 ألف هكتار من الأراضي والمزروعات، ونفوق أكثر من ألف ديك في حظيرة قريبة من الحدود بسبب استنشاق الدخان الناجم عن الحرائق.

ويعتبر الجيش الإسرائيلي إطلاق هذه المواد الحارقة "أعمال إرهابية" ويرد عليها بإطلاق نيران تحذيرية قرب المجموعات التي تعدها، علاوة على قصف سيارة فلسطيني اعتبرته السلطات الإسرائيلية المسؤول عن هذه الحركة، دون أن يسفر ذلك عن سقوط ضحايا.

وانطلقت في الـ30 من مارس الماضي حملة احتجاجات فلسطينية أطلق عليها اسم "مسيرة العودة الكبرى"، وتشهد تنظيم مظاهرات حاشدة كل يوم جمعة قرب السياج الفاصل بين القطاع والأراضي الفلسطينية.