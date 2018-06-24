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كُتّاب وآراء
أردوغان: نسبة المشاركة في الانتخابات "جيدة"
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن رضاه على نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات، واصفا نسبة المشاركة بـ "الجيدة".
جاء ذلك في تصريح صحفي عقب إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بمنطقة أُسكودار في مدينة إسطنبول.
وتابع أردوغان: "تشير المعلومات التي تلقيتها إلى وجود نسبة مشاركة جيدة بالانتخابات في عموم تركيا".
وحول سير العملية الانتخابية قال أردوغان: "حتى هذه اللحظة لم تردنا أنباء عن مشاكل جدية في عملية الاقتراع بالانتخابات التركية في عموم البلاد".
كما نوه أردوغان أنه سيتابع جزءا من نتائج الانتخابات في إسطنبول، والجزء الآخر منها في العاصمة التركية أنقرة.
وشدد خلال تصريحه على أن تركيا "سوف ترفع سقفها من خلال النظام الرئاسي من أجل الوصول إلى مستوى أرفع من الحضارات المعاصرة".
وصباح اليوم، انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة.
ومن المنتظر أن يدلي 56 مليونا و322 ألفا و632 ناخبا بأصواتهم، في 180 ألفا و64 صندوقا انتخابيا في جميع أنحاء الولايات التركية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
الاتراك وخصوصا الشباب الواعي والمثقف فهم ان هذا الاردوغان سيرجع تركيا العلمانية الى عصور التخلف والجهل