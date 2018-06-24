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الرئيسية | خارج الحدود | مصابون في انفجار بتجمع انتخابي لرئيس زيمبابوي

مصابون في انفجار بتجمع انتخابي لرئيس زيمبابوي

مصابون في انفجار بتجمع انتخابي لرئيس زيمبابوي
هسبريس - رويترز
الأحد 24 يونيو 2018 - 14:50

قالت شرطة زيمبابوي اليوم الأحد إن 49 شخصا أصيبوا في انفجار وقع أمس السبت وسط تجمع انتخابي للرئيس إمرسون منانجاجوا مع توقعات بأن يزيد هذا العدد.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة الوطنية تشاريتي تشارامبا للصحفيين "نتوقع أن يرتفع هذا العدد إذ ربما يأتي بعض المصابين الآخرين خلال اليوم".

وأضافت أن "تحقيقات شاملة" تجرى في استاد وايت سيتي الذي شهد الانفجار ويقع بمدينة بولاوايو.

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