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نهاية اقتراع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بتركيا
الأحد 24 يونيو 2018 - 15:42
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا انتهاء عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي شهدتها البلاد اليوم.
وقالت اللجنة في بيان الأحد إن عملية الاقتراع التي بدأت في تمام الساعة 08:00 صباحا بالتوقيت المحلي انتهت في الساعة 17:00.
وأضاف البيان أن المواطنين أدلوا بأصواتهم في 180 ألف و65 صندوقا انتخابيا في عموم البلاد.
وأوضح البيان أن المواطنين الذين مازالوا ينتظرون دورهم في طوابير للإدلاء بأصواتهم أمام مراكز الإقتراع، سيسمح لهم بالتصويت عقب إحصاء عددهم من جانب رؤساء المراكز.
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