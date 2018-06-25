قيادة المرأة للسيارة ترفع أسهم التأمين السعودية

ديفيد باربوشيا*

حققت أسهم شركات التأمين السعودية مكاسب كبيرة الأحد على أمل تنامي أنشطة التأمين مع بدء المرأة قيادة السيارة في السعودية.

رفع هذا البورصة السعودية المتفوقة على سائر أسواق المنطقة مواصلة الاستفادة من إعلان ام.اس.سي.آي الأسبوع الماضي إضافة سوق الأسهم بالمملكة إلى مؤشرها للأسواق الناشئة.

كان رئيس هيئة السوق المالية السعودية أبلغ رويترز الأسبوع الماضي أن إضافة المملكة قد تساعد في جذب 40 مليار دولار من الصناديق الأجنبية. جاءت الخطوة بعد قرار مزود مؤشرات آخر، فوتسي راسل، بإعطاء السعودية وضع السوق الناشئة في وقت سابق من العام.

وارتفع المؤشر السعودي 1.8 بالمئة وسط مكاسب واسعة لقطاعات التأمين والبنوك والبتروكيماويات.

وبدأت المرأة السعودية قيادة السيارة صباح الأحد بعد رفع الحظر الذي من المتوقع أن يعطي دفعة للاقتصاد في قطاعات شتى من بيع السيارات إلى التأمين.

وتصدرت أسهم التأمين المكاسب حيث صعد سهم الراجحي للتأمين التعاوني عشرة بالمئة وساب تكافل والسعودية الهندية للتأمين التعاوني 7.9 بالمئة و4.8 بالمئة على الترتيب.

وزادت أسهم بعض شركات البتروكيماويات أيضا إثر ارتفاع أسعار النفط بعد قرار أوبك زيادة إنتاج الخام زيادة متواضعة فحسب الأسبوع الماضي.

وارتفع سهم البنك السعودي للاستثمار 0.4 بالمئة بعد الإعلان أن وحدة لبنك جيه.بي مورجان تشيس اند كو قد اتفقت على بيع حصة الأقلية التي تملكها في البنك مقابل 759.3 مليون ريال (203 ملايين دولار).

وخارج السعودية، حققت أسواق الخليج مكاسب ضئيلة. وفي دبي استقر المؤشر دون تغير يذكر ولم يطرأ تغير على سهم العربية للطيران. كانت أسهم الشركة انخفضت أكثر من عشرة بالمئة منذ أوائل الأسبوع الماضي عندما قالت إنها عينت خبراء لحماية مصالحها في شركة أبراج للاستثمار المباشر التي تقدمت بطلب تصفية مؤقتة.

وقالت العربية للطيران إن لها انكشافا يتجاوز 300 مليون دولار على الشركة المتأزمة.