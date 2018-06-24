نتائج أولية: أردوغان يتصدر الانتخابات التركية

هسبريس - متابعة

أفادت محطات تلفزيونية أنه بعد فرز قرابة ربع الأصوات في الانتخابات البرلمانية والرئاسية بتركيا، طيب رجب أردوغان حصل على زهاء 58.6 بالمائة من الأصوات.

ووفق ذات المصادر، مرشح المعارضة التركية إنجه حصل على 27 في المائة من أصوات ملايين الناخبين الأتراك.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات التركية عن رفع حظر النشر لنتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت اليوم الأحد، في الساعة 18:45 بالتوقيت المحلي لتركيا.

وأوضحت اللجنة في بيان، أنه تم تقديم موعد رفع الحظر عن نشر النتائج من الساعة 21:00 إلى الساعة 45 :18 ، بعد التأكد من انتهاء عملية التصويت في عموم البلاد.