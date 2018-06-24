ترامب يدعو إلى ترحيل المهاجرين السريين فورا

هسبريس - رويترز

صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد هجومه على المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى الولايات المتحدة ودعا لترحيلهم على الفور دون محاكمة وإعادتهم من حيث أتوا.

وكتب ترامب على تويتر "لا يمكننا السماح لكل هؤلاء الأشخاص بغزو بلدنا. عندما يدخل أحدهم يتعين علينا إعادته على الفور من حيث أتى دون (الحاجة لمثوله أمام) قضاة أو رفع دعاوى قضائية بالمحاكم...".