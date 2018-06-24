24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2506:1413:3517:1520:4622:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

من يقف وراء عدم مرور المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من مونديال 2018؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حقل غاز "السلحفاة" يقرّب بين موريتانيا والسنغال (5.00)

  2. مغربية تتفوق في "باكالوريا الامتياز" بإسبانيا (5.00)

  3. رصيف الصحافة: مولاي هشام ينتقد منع "مذكرات أمير مبعد" بالمغرب (5.00)

  4. أردوغان .. "السلطان" بين المؤسس أتاتورك وأمجاد "آل عثمان" (5.00)

  5. الجماهير اليابانية تضرب مثالا للتحضر في روسيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يدعو إلى ترحيل المهاجرين السريين فورا

ترامب يدعو إلى ترحيل المهاجرين السريين فورا

ترامب يدعو إلى ترحيل المهاجرين السريين فورا
هسبريس - رويترز
الأحد 24 يونيو 2018 - 21:46

صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد هجومه على المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى الولايات المتحدة ودعا لترحيلهم على الفور دون محاكمة وإعادتهم من حيث أتوا.

وكتب ترامب على تويتر "لا يمكننا السماح لكل هؤلاء الأشخاص بغزو بلدنا. عندما يدخل أحدهم يتعين علينا إعادته على الفور من حيث أتى دون (الحاجة لمثوله أمام) قضاة أو رفع دعاوى قضائية بالمحاكم...".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.