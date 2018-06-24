أردوغان يتقدم أغلب الأصوات بالانتخابات التركية

هسبريس من الرباط

بعد فرز زهاء 81 بالمائة في الانتخابات الرئاسية بتركيا، حصل طيب رجب أردوغان على 54.18 بالمائة من الأصوات، ومنافسه محرم إنجه على 29.93 بالمائة.

وفي الانتخابات البرلمانية، يتصدر "تحالف أردوغان" بنسبة 55.44 بالمائة، وتحالف المعارضة على 32 في المائة بعد فرز زهاء 76 في المائة من الأصوات.

وقال مسؤول بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إن من المتوقع أن يفوز الرئيس رجب طيب إردوغان في انتخابات الرئاسة بنسبة لا تقل عن 51 بالمئة من الأصوات.

وذكر المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن حزب العدالة والتنمية وحلفاءه سيفوزون بأغلبية في البرلمان، مضيفا أن من المتوقع أن يتجاوز حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد نسبة العشرة بالمئة اللازمة لدخول البرلمان التركي.