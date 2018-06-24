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الرئيسية | خارج الحدود | أردوغان يتقدم أغلب الأصوات بالانتخابات التركية

أردوغان يتقدم أغلب الأصوات بالانتخابات التركية

أردوغان يتقدم أغلب الأصوات بالانتخابات التركية
هسبريس من الرباط
الأحد 24 يونيو 2018 - 18:56

بعد فرز زهاء 81 بالمائة في الانتخابات الرئاسية بتركيا، حصل طيب رجب أردوغان على 54.18 بالمائة من الأصوات، ومنافسه محرم إنجه على 29.93 بالمائة.

وفي الانتخابات البرلمانية، يتصدر "تحالف أردوغان" بنسبة 55.44 بالمائة، وتحالف المعارضة على 32 في المائة بعد فرز زهاء 76 في المائة من الأصوات.

وقال مسؤول بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إن من المتوقع أن يفوز الرئيس رجب طيب إردوغان في انتخابات الرئاسة بنسبة لا تقل عن 51 بالمئة من الأصوات.

وذكر المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن حزب العدالة والتنمية وحلفاءه سيفوزون بأغلبية في البرلمان، مضيفا أن من المتوقع أن يتجاوز حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد نسبة العشرة بالمئة اللازمة لدخول البرلمان التركي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - مغربي الأحد 24 يونيو 2018 - 19:05
بالتوفيق والله المستعان اردوكان رجل يحب ان يخدم بلده ولا يسرق شعبه
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86
2 - نبيل المغربي الأحد 24 يونيو 2018 - 19:06
أردوغان رجل المناسب لدولة شقيقة تركيا هنيآ
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79
3 - houssam الأحد 24 يونيو 2018 - 19:06
من يخدم شعبه الله لن يتخلى عنه. عاش اردوغان. رغم انف الغرب
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75
4 - يونس السلفي الأحد 24 يونيو 2018 - 19:07
أصاب بالذهول عندما أجد من ينتقد هذا الرجل الذي ليس له مثيل في قادة العرب و لا الغرب ... أستغرب عندما تتم مقارنة أردوغان بالسيسي مثلا أو بحكام العرب !!
أين عقول الناس ؟؟
هذا الرجل لولا التوثيق لما صدّقنا انه حقيقة ولحسبناه خيالا.
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65
5 - بودواهي الأحد 24 يونيو 2018 - 19:09
لا داعي للعبة الانتخابات في تركيا بعد أن تمكن اردوغان من كل المؤسسات بعد أن قام بتغيير الدستور و أعطى لنفسه كل الصلاحيات عبر توطيد النظام الرئاسي بدل النظام البرلماني الديموقراطي الدي كان سائدا من قبل ...
انها لعبة مفضوحة و التي ستؤخر تركيا عقدوا
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-94
6 - محمد الأحد 24 يونيو 2018 - 19:13
كم تمنيت أن يحكمنا رجل كرجب طيب أردوغان.
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69
7 - Daoudi الأحد 24 يونيو 2018 - 19:14
منصور إن شاء الله. رغما عن أنف الأعداء
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63
8 - تركيا غارقة في الديون الأحد 24 يونيو 2018 - 19:17
ههههه فوز بشق النفس هذا بالرغم من انه سجن اغلب معارضيه, وقام بتسخير كل القنوات التركية لصالح
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-93
9 - محمد الأحد 24 يونيو 2018 - 19:17
من الطبيعي ان يفوز، لقد نقل تركيا من مراتب متدنية في جميع المجالات إلى دولة تنافس الدول العظمى في جميع المجالات.
المهم أتمنى له و لبلاده كل التوفيق، مثل هؤلاء الرجال هم الذين يدخلون التاريخ بالإنجازات.
كلما سمعت شيئا عن تركيا و عن رجب طيب اردوغان خاصة تذكرت سؤالاً لصحفية سألت أردوغان عن سر هذا التقدم الذي وصلت إليه بلاده في ظرف وجيز، و ماكان الجواب إلا بسيطا كبساطة الرجل (نحن لا نسرق)
من هنا فهمت أننا لن نتقدم ابدأ و لن يكون لنا مكان في مصاف الأمم المتقدمة.
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63
10 - هنيأ لهم ولنا الأحد 24 يونيو 2018 - 19:21
والله إنَّا القلب مع إخوننا الأتراك، وأنا كمغربي أفتخر بهذا الرجل لي أنه منذ توليه منصب رئيس ....والبلاد تحزر تقدما
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65
11 - زهير الأحد 24 يونيو 2018 - 19:36
المعلقين الذين يقولون انه نقل تركيا اقتصاديا هل تعلمون حجم ديون تركيا هي 480 مليار دولار بعدما كانت تركيا ليس لها ،يون قبل ان يصبح هو رئيس الوزراء.هل تعلمون انه باع كامل تركيا للغرب و لم تعد تملك الدولة اي شيء.
هل تعلمون ان العملة التركية بعدما كانت من اقوى العملات اصبحت في الحضيض .
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-48
12 - مغربي حر الأحد 24 يونيو 2018 - 19:36
الحمد لله والشكر لله اطال عمره يا رب رجل يشهد لع الجميع بالصدق والوفاء والاخلاص مؤمن مسلم وغيور متواضع فشكرا لكل نن وضع تقته فيه حقا يستحق النجاح والفوز لانه رجب طيب وفعلا هو طيب ✌
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32
13 - mmm الأحد 24 يونيو 2018 - 19:38
les dirigeants arabes devrait prendre comme exemple monsieur ordogan un homme qui aime son pays et sa .nation et monsieur ordogan est rentré dans l histoire par la grande porte
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13
14 - حفيد المرابطين الأحد 24 يونيو 2018 - 19:51
اللهم انصر كل من يسعى للاصلاح فالارض
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20
15 - من المغرب الأحد 24 يونيو 2018 - 19:52
النشاط الاقتصادي والبيئة الصناعية الواعدة بنيت منذ عقود وليست وليدة اليوم.
من ابرز وأخطر التحيدات التي يواجهها الاقتصاد التركي معضلتان اساسيتان هما تعاظم الديون التي تثقل كاهل الاقتصاد بشكل متسارع وغير مسبوق والمعضلة الثانية هي التدهور المضطرد للعملة الوطنية ، فالليرة ما انفكت تفقد قيمتها في سوق الصرف قياسا بسلة العملات الاخرى.
على صعيد المعضلة الاولى بلغ اجمالي الديون الخارجية لتركيا 412.4 مليار دولار، أي ما يقرب من نصف ناتجها المحلي الإجمالي، اعتباراً من نهاية مارس الماضي، وذلك وفق ما أظهرته بيانات وزارة الخزانة التركية.
وأكدت الوزارة، أن ثلاثة أرباع الإجمالي من الديون يقع على كاهل القطاع الخاص، الذي يتحمل وحده 282 مليار دولار من هذه الديون مجتمعة.
وكانت أرقام المديونية الخارجية التركية قد تصاعدت باضطراد مع نهاية العام 2013 حيث وصلت الى حوالي 388 مليار دولار ويعود جذر المشكلة إلى سياسة الإقتراض المنفلتة التي اتبعتها حكومة أردوغان.

اذن باراكا من قول ان تركيا سددت الديون وانه عندها 0 ديون, كفا غباءا تركيا تعيش باموال الغير كما كانت تفعل اليونان, وستنهار تركيا مع اول ازمة اقتصادية.
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-15
16 - الأطلسي الأصلي الأحد 24 يونيو 2018 - 20:09
رجل يصوت له الإسلاميون و العلمانيون و الملحدين لأن شعاره هو الرخاء و التقدم والعدالة و هو ما يحققه للأمة التركية منذ 2003
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7
17 - امير بلا امارة الأحد 24 يونيو 2018 - 20:14
المغيبون يكرهرن الحقيقة التي قد تسبب في انهيار اوهامهم, بدل ما تكررون الاشاعات كالببغاوات معميين بالحماس والعاطفة, ابحثوا عن ديون تركيا في جوجل ومن الارقام الرسمية التركية.

في سبتمبر/ أيلول عام 2017 بلغ إجمالي الدين الخارجي لتركيا 438 مليار دولار ما يعكس زيادة بنسبة 239 في المئة مقارنة باجمالي الدين الخارجي لعام 2002.
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-2
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