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كُتّاب وآراء
أردوغان يتقدم أغلب الأصوات بالانتخابات التركية
بعد فرز زهاء 81 بالمائة في الانتخابات الرئاسية بتركيا، حصل طيب رجب أردوغان على 54.18 بالمائة من الأصوات، ومنافسه محرم إنجه على 29.93 بالمائة.
وفي الانتخابات البرلمانية، يتصدر "تحالف أردوغان" بنسبة 55.44 بالمائة، وتحالف المعارضة على 32 في المائة بعد فرز زهاء 76 في المائة من الأصوات.
وقال مسؤول بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إن من المتوقع أن يفوز الرئيس رجب طيب إردوغان في انتخابات الرئاسة بنسبة لا تقل عن 51 بالمئة من الأصوات.
وذكر المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن حزب العدالة والتنمية وحلفاءه سيفوزون بأغلبية في البرلمان، مضيفا أن من المتوقع أن يتجاوز حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد نسبة العشرة بالمئة اللازمة لدخول البرلمان التركي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
أين عقول الناس ؟؟
هذا الرجل لولا التوثيق لما صدّقنا انه حقيقة ولحسبناه خيالا.
انها لعبة مفضوحة و التي ستؤخر تركيا عقدوا
المهم أتمنى له و لبلاده كل التوفيق، مثل هؤلاء الرجال هم الذين يدخلون التاريخ بالإنجازات.
كلما سمعت شيئا عن تركيا و عن رجب طيب اردوغان خاصة تذكرت سؤالاً لصحفية سألت أردوغان عن سر هذا التقدم الذي وصلت إليه بلاده في ظرف وجيز، و ماكان الجواب إلا بسيطا كبساطة الرجل (نحن لا نسرق)
من هنا فهمت أننا لن نتقدم ابدأ و لن يكون لنا مكان في مصاف الأمم المتقدمة.
هل تعلمون ان العملة التركية بعدما كانت من اقوى العملات اصبحت في الحضيض .
من ابرز وأخطر التحيدات التي يواجهها الاقتصاد التركي معضلتان اساسيتان هما تعاظم الديون التي تثقل كاهل الاقتصاد بشكل متسارع وغير مسبوق والمعضلة الثانية هي التدهور المضطرد للعملة الوطنية ، فالليرة ما انفكت تفقد قيمتها في سوق الصرف قياسا بسلة العملات الاخرى.
على صعيد المعضلة الاولى بلغ اجمالي الديون الخارجية لتركيا 412.4 مليار دولار، أي ما يقرب من نصف ناتجها المحلي الإجمالي، اعتباراً من نهاية مارس الماضي، وذلك وفق ما أظهرته بيانات وزارة الخزانة التركية.
وأكدت الوزارة، أن ثلاثة أرباع الإجمالي من الديون يقع على كاهل القطاع الخاص، الذي يتحمل وحده 282 مليار دولار من هذه الديون مجتمعة.
وكانت أرقام المديونية الخارجية التركية قد تصاعدت باضطراد مع نهاية العام 2013 حيث وصلت الى حوالي 388 مليار دولار ويعود جذر المشكلة إلى سياسة الإقتراض المنفلتة التي اتبعتها حكومة أردوغان.
اذن باراكا من قول ان تركيا سددت الديون وانه عندها 0 ديون, كفا غباءا تركيا تعيش باموال الغير كما كانت تفعل اليونان, وستنهار تركيا مع اول ازمة اقتصادية.
في سبتمبر/ أيلول عام 2017 بلغ إجمالي الدين الخارجي لتركيا 438 مليار دولار ما يعكس زيادة بنسبة 239 في المئة مقارنة باجمالي الدين الخارجي لعام 2002.