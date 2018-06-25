24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2506:1413:3517:1520:4722:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

من يقف وراء عدم مرور المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من مونديال 2018؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مغربية تتفوق في "باكالوريا الامتياز" بإسبانيا (5.00)

  2. الجماهير اليابانية تضرب مثالا للتحضر في روسيا (5.00)

  3. منتخب ألمانيا يعتذر للسويد عن طريقة احتفاله (5.00)

  4. محاكمة الصحافي المهداوي تشارف "النهاية" .. وأسرته تنتظر البراءة (5.00)

  5. "فيفا" تحقق في مشاكل تكنولوجية خلال مباراة المغرب والبرتغال (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | 120 ألف سعودية تقدمن لحيازة رخص القيادة

120 ألف سعودية تقدمن لحيازة رخص القيادة

120 ألف سعودية تقدمن لحيازة رخص القيادة
هسبريس - متابعة
الاثنين 25 يونيو 2018 - 06:05

أعلن المتحدث باسم الداخلية السعودية اللواء منصور التركي، الأحد، أن الوزارة أنشأت 6 مراكز لتعليم المرأة قيادة السيارة في مختلف مناطق المملكة ، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 120 الف امرأة تقدمن للحصول على رخص القيادة.

وأوضح التركي أن الطلب على استصدار رخص القيادة "لا يزال الطلب كبيرا جدًا"، فيما تم تجهيز 22 مركزًا في 22 محافظة لإصدار التراخيص.

من جانبه، أعلن اللواء محمد البسامي، مدير عام المرور، خلال المؤتمر، عن استحداث جهاز للتعرف على هوية السائقة عن طريق البصمة، مشيرًا إلى أن هناك وعيا كبيرا من المرأة للتعامل مع أنظمة المرور.

يشار إلى أن تطبيق السماح للنساء بقيادة السيارات دخل حيز التنفيذ فجر الأحد؛ إنفاذًا للأمر الملكي الصادر قبل حوالي تسعة اشهر من الان .

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر في 26 من شتنبر 2017، أمرًا باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة، للذكور والإناث على السواء، وتشكيل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات "الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية"؛ لدراسة الترتيبات اللازمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.