120 ألف سعودية تقدمن لحيازة رخص القيادة

هسبريس - متابعة

أعلن المتحدث باسم الداخلية السعودية اللواء منصور التركي، الأحد، أن الوزارة أنشأت 6 مراكز لتعليم المرأة قيادة السيارة في مختلف مناطق المملكة ، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 120 الف امرأة تقدمن للحصول على رخص القيادة.

وأوضح التركي أن الطلب على استصدار رخص القيادة "لا يزال الطلب كبيرا جدًا"، فيما تم تجهيز 22 مركزًا في 22 محافظة لإصدار التراخيص.

من جانبه، أعلن اللواء محمد البسامي، مدير عام المرور، خلال المؤتمر، عن استحداث جهاز للتعرف على هوية السائقة عن طريق البصمة، مشيرًا إلى أن هناك وعيا كبيرا من المرأة للتعامل مع أنظمة المرور.

يشار إلى أن تطبيق السماح للنساء بقيادة السيارات دخل حيز التنفيذ فجر الأحد؛ إنفاذًا للأمر الملكي الصادر قبل حوالي تسعة اشهر من الان .

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر في 26 من شتنبر 2017، أمرًا باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة، للذكور والإناث على السواء، وتشكيل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات "الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية"؛ لدراسة الترتيبات اللازمة.