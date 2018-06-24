السعودية تعترض صاروخا باليستيا لجماعة الحوثي

هسبريس - رويترز

قالت قناة الإخبارية السعودية إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون فوق الرياض اليوم الأحد.

وكثف الحوثيون هجماتهم الصاروخية على المملكة ويقولون إن ذلك يأتي ردا على الغارات الجوية التي يشنها التحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل الحركة المسلحة المدعومة من إيران في اليمن.