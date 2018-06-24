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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تعترض صاروخا باليستيا لجماعة الحوثي

السعودية تعترض صاروخا باليستيا لجماعة الحوثي

السعودية تعترض صاروخا باليستيا لجماعة الحوثي
هسبريس - رويترز
الأحد 24 يونيو 2018 - 19:40

قالت قناة الإخبارية السعودية إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون فوق الرياض اليوم الأحد.

وكثف الحوثيون هجماتهم الصاروخية على المملكة ويقولون إن ذلك يأتي ردا على الغارات الجوية التي يشنها التحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل الحركة المسلحة المدعومة من إيران في اليمن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - متتبع الأحد 24 يونيو 2018 - 19:57
الله هذا منكر .. بدل إرسال مساعدات إنسانية إلى اليمنيين ترسل قنابل فوق رؤوسهم
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5
2 - انور الأحد 24 يونيو 2018 - 19:58
اللهم اهدي المسلمين اينما كانوا و نطلب النجاة لاخواننا المسلمين اينما كانوا.يا الله.
والله القومية و العنطزة الفارعة بين الاخوة المسلمين لا مستفيد منها الا ملوك السلاح و الحرب.
بسبب الجهل و القومية نصارع بعضنا مرة الجزائر الشقيقة و مرة السعودية الشقيقة و مرة كذا و كذا و ننسى ان لنا ربا غذا اليه نحتسبون و كل نفس بما غلت.
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7
3 - مغربية الأحد 24 يونيو 2018 - 20:01
ليست القوات السعودية التي اعترضت الصواريخ بل "قوات التحالف العربي" و على رأسها القوات المغربية و ضعوا خطا تحت دلك .فقط لتدكير السعوديين بما لهم و ما عليهم .انها مشاركة في حرب ضروس و ليس مجرد ادلاء بصويت لتنظيم مونديال "فدكر ان الذكرى تنفع المومنين"انشري ياهسبريس لك الشكر
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