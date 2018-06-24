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الرئيسية | خارج الحدود | رجال سعوديون يرفضون قيادة النساء للسيارات

رجال سعوديون يرفضون قيادة النساء للسيارات

رجال سعوديون يرفضون قيادة النساء للسيارات
آيات بسمة من جدة*
الأحد 24 يونيو 2018 - 22:35

وسط الاحتفاء برفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في السعودية اليوم الأحد، عبر بعض الرجال عن رفضهم لهذا التغيير الذي يخشون أن يقوض الهوية الإسلامية المحافظة للمملكة.

وقال واضح المرزوقي وهو موظف حكومي متقاعد في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر "والله احنا شوف الدين الإسلامي حدنا يعني احنا نكون سابق لأواننا. كيف كانوا أبهاتنا وأجدادنا، ما في الكلام هادا (هذا) إنه المرأة تقود سيارة".

وأشار إلى أنه نصح أزواج بناته الثلاثة بعدم السماح لزوجاتهم بالقيادة، مضيفا "كيف حتكون العملية؟. حتكون صعبة، صعبة جدا بصراحة. يعني في الشهر الأول حيكون ربنا يستر حقيقة".

وكان الحظر المفروض على قيادة المرأة، والأخير من نوعه في العالم، مبررا بأسباب دينية وثقافية من بينها وجهة النظر القائلة بأن قيادة المرأة ستشجع على الاختلاط والوقوع في الخطيئة.

وقال أحد رجال الدين إن النساء لا يتمتعن بالفطنة الكافية للقيادة، بينما حذر آخر من أن النساء اللائي يقدن السيارات يعرضن أنفسهن لمخاطر تتعلق بالصحة الإنجابية وإنجاب أطفال يعانون من مشاكل صحية.

وبعد تسعة أشهر من إعلان الملك سلمان بن عبد العزيز رفع الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة في إطار إصلاحات واسعة للاقتصاد تهدف أيضا إلى انفتاح المجتمع، لم تتبدد مثل تلك الأفكار.

فقد أبدى نحو ربع السعوديين الذين استطلعت آراؤهم في مسح أجري في الآونة الأخيرة معارضتهم لرفع الحظر. وقال ثلث هؤلاء إنهم يخشون أن تهدد هذه الخطوة التقاليد الموروثة.

غير أن الانتقادات تظل نادرة، خصوصا بعد حملة على المعارضين شملت اعتقال نحو 30 من رجال الدين والمثقفين والنشطاء في سبتمبر أيلول الماضي وأكثر من عشرة ناشطين مدافعين عن حقوق المرأة خلال الشهر الماضي.

ويقول مؤيدو الحكومة إن مثل تلك الإجراءات ضرورية في الوقت الذي تسعى فيه السلطات لأن تسلك طريقا صعبا يوازن بين الإصلاحات التحررية والتقاليد الاجتماعية.

ويبدو أن بعض معارضي قيادة المرأة بدأوا يتقبلون الواقع الجديد. ورغم تخوف ابني العم قيس وعبد العزيز القحطان من آثار القرار، إلا أن أيا منهما لا يجرؤ على معارضة المرسوم الملكي.

وقال قيس "أنا على المستوى الشخصي مؤيد، لأنها احتياج ضروري لبعض العائلات اللي ما عندها أي شخص يساعدهم... أما بالنسبة لمستوى العادات والتقاليد فأتوقع أن فيه صعوبة كبيرة جدا".

*رويترز

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مغربي من السعودية الأحد 24 يونيو 2018 - 22:43
والله فضحونا ليوم شعب متخلف وكأنهن بسقون ترامواي اول حادت وقع ليوم بمدينة الاحساء سببه حرمة انقلبت سيارتها وصدمت 6سيارات رحم الله الشهيدة المغربية ثريا الشاوي أول مسلمة وعربية ومغربية قادت طائرة يوم ١ مارس 1956 وعمرها 19 سنة ومكانتش هذ البلبلة
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2 - واقعي الأحد 24 يونيو 2018 - 22:54
فليكن في علمك انو فيه نساء يحلقن بطائرات F16 و منهن من حكمن دول
فالحديث اللذي يقول ( ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) ، فما رايك في المانيا العضمى اذن
انا على يقين لو اباد المسلمون كل ديانات الارض و بقو وحدهم على هاذه البسيطة لقتتلت السنة و الشيعة و السلفية و الوهابية و الاخوان و الروابض و القرانيون و المالكيون و الحنبليون و الصوفيون وووووو
اذا اراد شخص ان يعتنق الاسلام فاي مذهب سيختار و هو محتار
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3 - محمد الأحد 24 يونيو 2018 - 23:10
مبررات معارضي قيادة السيارة بالسعودية يعبرون عن تخلف كبير و عقلية ذكورية باءدة. مخلوقات لا صلة لها بهذا العصر.
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4 - bouaazza الأحد 24 يونيو 2018 - 23:11
هل تعلمون ماذا يقولون هنود شبه الجزيرة العربية عنا ؟؟؟ إنتا شعبُُ لا يعترف بالجميل !!!! هل المغاربة طالبوا شيء من الهنوديوما ما ؟؟؟
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