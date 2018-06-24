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الرئيسية | خارج الحدود | رجب أردوغان يعلن "فوزه المريح" في الانتخابات الرئاسية التركية

رجب أردوغان يعلن "فوزه المريح" في الانتخابات الرئاسية التركية

رجب أردوغان يعلن "فوزه المريح" في الانتخابات الرئاسية التركية
هسبريس ـ متابعة
الأحد 24 يونيو 2018 - 21:00

أعلن طيب رجب أردوغان، في كلمة له قبل قليل، بعد فرز معظم الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بتركيا، فوزه في هذا الاقتراع الذي وُصف بالتاريخي.

وجاء خطاب أردوغان حتى قبل الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات في بلاد الأناضول، والتي تشير إلى حصوله على 52.69 بالمائة من الأصوات، بعد فرز 96 بالمائة منها، بينما حصل منافسه الشرس محرم غنجه على حوالي 30.75 بالمائة من الأصوات.

وأكد أردوغان نيل التحالف الذي يقوده حزبه الغالبية البرلمانية، قائلا إن "النتائج غير الرسمية للانتخابات واضحة. ووفقا لها، عهدت أمتنا إلي بمسؤولية رئاسة الجمهورية".

وأعلنت محطات تركية أن حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي ينتمي إليه أردوغان، حصل على 43.1 بالمائة، بعد فرز 90.17 بالمائة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية التركية.

وذكرت القنوات التلفزيونية أن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، حصل على 22.3 بالمائة من الأصوات، في حين حصل حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد على 10.64 بالمائة.

وأظهرت النتائج، التي أعلنتها المحطات المحلية أيضا، حصول حزب الحركة القومية، حليف العدالة والتنمية، على 11.37 بالمائة من الأصوات.

وبدأت التهاني تتوالى على الرئيس التركي من عدد من زعماء العالم بعد أن أظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية نجاحه بولاية جديدة إثر فرز غالبية الأصوات.

وجاءت التهاني من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الباكستاني ممنون حسين، والرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الألباني إيدي راما، ورئيس وزراء المجر، ورئيس المجلس الرئاسي في البوسنة والهرسك بكر عزت بيغوفيتش، وأمير قطر تميم بن حمد الثاني.

كما هنأ وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوسياس، ووزير الخارجية الغيني مامدي توري، في اتصالين هاتفيين، نظيرهما التركي، مولود جاويش أوغلو، بالنجاح الذي حققه حزب العدالة والتنمية في الانتخابات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (37)

1 - امجوض الأحد 24 يونيو 2018 - 21:11
الف مبروك لرئيس اردوكان و هنيئا لشعب التركي بهذا الرئيس اسأل الله تعالى ان يوفقه لما يحبه ويرضه
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147
2 - احمد الأحد 24 يونيو 2018 - 21:11
ألف مبروك ومسيرة موفقة أنشأالله
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114
3 - من روما الأحد 24 يونيو 2018 - 21:11
الف مبروك للسلطان شرف للمسلمين عاشت تركيا بقيادت السلطان
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109
4 - يونس السلفي الأحد 24 يونيو 2018 - 21:13
أردوغان الأسطورة
الرجل المناسب في المكان المناسب
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107
5 - محمد الأحد 24 يونيو 2018 - 21:13
هننيئا لرجب طيب أردوغان وحزبه .
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101
6 - مهاجر الأحد 24 يونيو 2018 - 21:14
هذه هي الانتخابات المنطقية لم يفز ب %96 او 97 او او .... فاز ب 52% %48 لو يصوتوا له
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93
7 - hamid chrafat الأحد 24 يونيو 2018 - 21:15
دائما أتساءل لماذا الاخوان في المغرب لا يشبهون الاخوان في سوريا.
الجواب:
الاخوان في المغرب بكل اشكالهم والوانهم منافقون و يستغلون الدين في سياستهم العرجاء، لا خبرة ولا تجربة لهم.
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33
8 - داودي الأحد 24 يونيو 2018 - 21:15
هنيئا لسلطان أردوغان مبروك والف مبروك
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73
9 - انس الأحد 24 يونيو 2018 - 21:22
فرق كبير بين العدالة والتننمية التركي و.... راكم عارفين
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66
10 - وداعا أتاتورك الأحد 24 يونيو 2018 - 21:24
طبعا ليس لقوة برنامجه ولكن لأنه يخاطب مشاعر ومعتقد التركيين
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-64
11 - 007 الأحد 24 يونيو 2018 - 21:25
هنيئا ومبروك. لهذا الرجل الطيب ولهذا الشعب النبيل. والذي يستحق كل التقدير واﻻحترام.
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82
12 - خالد الأحد 24 يونيو 2018 - 21:25
هنيئا للشعل التركي الذي فضل الديمقراطية على حكم العسكر. أحر التهاني للرئيس الطيب رجب أردوغان.
مالنا لا نرى التهاني من الدول التي تتشدق بالديمقراطية؟
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80
13 - خالد وجدة الأحد 24 يونيو 2018 - 21:26
العدل أساس الملك هنيئا لأردغان وهنيئا لتركيا بأردغان مزيدا من العطاء
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54
14 - امير بلا امارة الأحد 24 يونيو 2018 - 21:26
فاز وسيمضي قدما في اثقال تركيا بالديون لايهام المغيبين من اتباعه ان اقتصاد تركيا على ما يرام.

في سبتمبر/ أيلول عام 2017 بلغ إجمالي الدين الخارجي لتركيا 438 مليار دولار ما يعكس زيادة بنسبة 239 في المئة مقارنة باجمالي الدين الخارجي لعام 2002.
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-94
15 - مغربية من هولندا الأحد 24 يونيو 2018 - 21:26
ونهنئ بدورنا السيد اردوغان على حيازته ثقة شعبه العاشق للحرية والازدها في ظل حكمه
زادك الله توفيقا اخانا اردوغان ونجاحا وحفظك من شياطين الانس والجن.
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53
16 - taozari الأحد 24 يونيو 2018 - 21:27
وأين تهاني الحكام العرب لو كان امريكي لتهافة عليه حكامنا ببرقيات تهاني والاغاني وابيات شعرية ورقصات لكن ....وعجباه......
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51
17 - مغربي الأحد 24 يونيو 2018 - 21:27
نعم الرجل اخد على عاتقه المسؤولية ماشي ابحال حكام العرب همهم الوحيد هو الكرسي
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48
18 - Nour الأحد 24 يونيو 2018 - 21:29
صراحة المسلم غير العربي افضل بكثير من المسلم العربي..تركيا اندونيسيا.ماليزيا...
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14
19 - مصطفى الأحد 24 يونيو 2018 - 21:32
أهل مكة اذرى بشعابها .....ليكن الرجل المناسب في المكان المناسب.......
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10
20 - عبد ربه الأحد 24 يونيو 2018 - 21:32
هنيئا مريئا خادم الإسلام والمسلمين
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13
21 - Mohammed bin abdellah الأحد 24 يونيو 2018 - 21:33
حمدا لله على نعمته ونصره لعبده القوي بإيمانه. فعلا من يعتصم بحبل الله فهو حسبه. العالم عربه و عجمه ضد هذا الرجل لأنه قال ربي الله ولم يخضع لأي غير الله. موفق إن شاء الله.
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9
22 - معلق الأحد 24 يونيو 2018 - 21:34
مبارك أردوغان مبارك تركيا
و ما تنساوش في المغرب 37 أكبر من 120... ولا حول ولا قوة إلا بالله
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5
23 - مغربي حر ر ش الأحد 24 يونيو 2018 - 21:35
أعلن طيب رجب أردوغان في كلمة له قبل قليل بعد فرز معظم الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بتركيا فوزه في هذا الاقتراع الذي وُصف بالتاريخي
اقول لك يا رجب فوزا مباركا تستخق دلك فقليل في حقك مبروك لانك سهرت وكافحت وتقاتلت من اجل كرلمتك ومصلحة وطنك
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6
24 - mohamed الأحد 24 يونيو 2018 - 21:35
اولا . أهنئ رجب طيب اردوغان. انه فوز سيبقى في تاريخ البشرية. عاشت تركيا . انه الاسطورة
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4
25 - BILAL الأحد 24 يونيو 2018 - 21:36
احسن رئيس
لو كان رؤساء العرب مثل اردوغان
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5
26 - م المصطفى الأحد 24 يونيو 2018 - 21:37
هنيئا للرئيس أردوغان بهذا الفوز المستحق، والذي يعبر على ارتياح شريحة كبيرة من المواطنين الأتراك على التسيير الموفق لهذا الرئيس، ولما تعرفه دولة تركيا من تطور اقتصادي وصناعي وثقافي، صنفت دولة تركيا بفضله من أبرز الدول عالميا.
لكن رغم هذا التطور هناك بعض المؤاخذات على الرئيس أردوغان، والمتمثل بأخذ زمام الأمور بشكل مخالف لما تتطلبه الديمقراطية وحقوق الإنسان. إلى جانب مواقفه مع بعض الدول التي لا حاجة لذكرها، والتي تدعو للتساؤل.
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5
27 - abdelaziz الأحد 24 يونيو 2018 - 21:37
هنيئا لك سيدي الرئيس وهنيئا للديموقراطية
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4
28 - المغربي الأحد 24 يونيو 2018 - 21:38
خيبة امل كبيرة داخل الاتحاد الاروبي وأمريكا وإسرائيل والامارات والسعودية و...
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5
29 - سوق عكاض الأحد 24 يونيو 2018 - 21:38
هنيئا لك يا أعز الحكام حققت التنمية للبلاد والعباد في ضرف وجيز اديت الدين العام البالغ 85 مليار دولار وادخلت تركيا مع الكبار ولأن يضرب لتركيا وشعبها الف حساب وحساب.ونحن 70 سنة من الاستقلال لازلنا في الحضيض حيث المجاعة والفقر المدقع والتسيب في كل شيء بحيث لا صحة لا تعليم لا طرقان لا إدارة لا رياضة لا ....لا.....لا....لا.......لاشغل لا تقسيم عادل للثروة ...........
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4
30 - عادل الأحد 24 يونيو 2018 - 21:39
هنيئا لهم بالديمقراطية والشفافية.مزيدا من التألق.
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3
31 - zaid الأحد 24 يونيو 2018 - 21:40
الف مبروك تركيا من افضل البلدان الرجل المناسب في المكان المناسب
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3
32 - الحسين الأحد 24 يونيو 2018 - 21:41
فقط اريد ان اقول يا ليتنا نحن العرب عندنا ولو خمسة رؤساء مثل هذا الرجل.
لكن للاسف زعماء العرب تقريبا كلهم لا تستثني ولو واحدا منهم لا علاقة لهم بشعوبهم... شعوبهم في واد وهم في واد آخر .
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4
33 - rachidz الأحد 24 يونيو 2018 - 21:43
هل الذين تم سجنهم عقب الانقلاب المزعوم صوتوا ايضا لاردوغان ؟ اتمنى ان يكون الكل راضي عن هذه النتيجة لان كثير من الهاشتاكات تقول ان هناك تزوير .
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-3
34 - متفائل الأحد 24 يونيو 2018 - 21:44
رءيس بما تحمله الكلمة من معنى وفي بالمسؤولية التي خادها على عاتقه
برهن للعالم الشئ الكثير مالم يحققه أي رءيس في ظرف وجيز ارتقى ببلاده
يستاهل مكانة رءيس بنسبة 99 /100
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2
35 - روداني الأحد 24 يونيو 2018 - 21:44
مبروك للرئيس رجب طيب اردوغان رئيس كل العرب والمسلمين. بشخصيته و بقراراته.
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2
36 - Amghaz الأحد 24 يونيو 2018 - 21:45
مبروك لتركيا ليس الشعب هو من جعل اردوغان يفوز إنما مسيرته التنموية والديمقراطية القادة العرب لم يباركو لهذا الفوز الا القليل لان شعوبها تضرب مثالا بهدا الرجل العضيم
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2
37 - مصطفى الأحد 24 يونيو 2018 - 21:47
مبروك لتركيا الان اقتربت كثيرا من التحرر من القبضة الغربية العقبى لينا انشاء الله نحن العرب
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2
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