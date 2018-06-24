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كُتّاب وآراء
رجب أردوغان يعلن "فوزه المريح" في الانتخابات الرئاسية التركية
أعلن طيب رجب أردوغان، في كلمة له قبل قليل، بعد فرز معظم الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بتركيا، فوزه في هذا الاقتراع الذي وُصف بالتاريخي.
وجاء خطاب أردوغان حتى قبل الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات في بلاد الأناضول، والتي تشير إلى حصوله على 52.69 بالمائة من الأصوات، بعد فرز 96 بالمائة منها، بينما حصل منافسه الشرس محرم غنجه على حوالي 30.75 بالمائة من الأصوات.
وأكد أردوغان نيل التحالف الذي يقوده حزبه الغالبية البرلمانية، قائلا إن "النتائج غير الرسمية للانتخابات واضحة. ووفقا لها، عهدت أمتنا إلي بمسؤولية رئاسة الجمهورية".
وأعلنت محطات تركية أن حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي ينتمي إليه أردوغان، حصل على 43.1 بالمائة، بعد فرز 90.17 بالمائة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية التركية.
وذكرت القنوات التلفزيونية أن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، حصل على 22.3 بالمائة من الأصوات، في حين حصل حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد على 10.64 بالمائة.
وأظهرت النتائج، التي أعلنتها المحطات المحلية أيضا، حصول حزب الحركة القومية، حليف العدالة والتنمية، على 11.37 بالمائة من الأصوات.
وبدأت التهاني تتوالى على الرئيس التركي من عدد من زعماء العالم بعد أن أظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية نجاحه بولاية جديدة إثر فرز غالبية الأصوات.
وجاءت التهاني من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الباكستاني ممنون حسين، والرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الألباني إيدي راما، ورئيس وزراء المجر، ورئيس المجلس الرئاسي في البوسنة والهرسك بكر عزت بيغوفيتش، وأمير قطر تميم بن حمد الثاني.
كما هنأ وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوسياس، ووزير الخارجية الغيني مامدي توري، في اتصالين هاتفيين، نظيرهما التركي، مولود جاويش أوغلو، بالنجاح الذي حققه حزب العدالة والتنمية في الانتخابات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (37)
الرجل المناسب في المكان المناسب
الجواب:
الاخوان في المغرب بكل اشكالهم والوانهم منافقون و يستغلون الدين في سياستهم العرجاء، لا خبرة ولا تجربة لهم.
مالنا لا نرى التهاني من الدول التي تتشدق بالديمقراطية؟
في سبتمبر/ أيلول عام 2017 بلغ إجمالي الدين الخارجي لتركيا 438 مليار دولار ما يعكس زيادة بنسبة 239 في المئة مقارنة باجمالي الدين الخارجي لعام 2002.
زادك الله توفيقا اخانا اردوغان ونجاحا وحفظك من شياطين الانس والجن.
و ما تنساوش في المغرب 37 أكبر من 120... ولا حول ولا قوة إلا بالله
اقول لك يا رجب فوزا مباركا تستخق دلك فقليل في حقك مبروك لانك سهرت وكافحت وتقاتلت من اجل كرلمتك ومصلحة وطنك
لكن رغم هذا التطور هناك بعض المؤاخذات على الرئيس أردوغان، والمتمثل بأخذ زمام الأمور بشكل مخالف لما تتطلبه الديمقراطية وحقوق الإنسان. إلى جانب مواقفه مع بعض الدول التي لا حاجة لذكرها، والتي تدعو للتساؤل.
لكن للاسف زعماء العرب تقريبا كلهم لا تستثني ولو واحدا منهم لا علاقة لهم بشعوبهم... شعوبهم في واد وهم في واد آخر .
برهن للعالم الشئ الكثير مالم يحققه أي رءيس في ظرف وجيز ارتقى ببلاده
يستاهل مكانة رءيس بنسبة 99 /100