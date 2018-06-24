رجب أردوغان يعلن "فوزه المريح" في الانتخابات الرئاسية التركية

هسبريس ـ متابعة

أعلن طيب رجب أردوغان، في كلمة له قبل قليل، بعد فرز معظم الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بتركيا، فوزه في هذا الاقتراع الذي وُصف بالتاريخي.

وجاء خطاب أردوغان حتى قبل الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات في بلاد الأناضول، والتي تشير إلى حصوله على 52.69 بالمائة من الأصوات، بعد فرز 96 بالمائة منها، بينما حصل منافسه الشرس محرم غنجه على حوالي 30.75 بالمائة من الأصوات.

وأكد أردوغان نيل التحالف الذي يقوده حزبه الغالبية البرلمانية، قائلا إن "النتائج غير الرسمية للانتخابات واضحة. ووفقا لها، عهدت أمتنا إلي بمسؤولية رئاسة الجمهورية".

وأعلنت محطات تركية أن حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي ينتمي إليه أردوغان، حصل على 43.1 بالمائة، بعد فرز 90.17 بالمائة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية التركية.

وذكرت القنوات التلفزيونية أن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، حصل على 22.3 بالمائة من الأصوات، في حين حصل حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد على 10.64 بالمائة.

وأظهرت النتائج، التي أعلنتها المحطات المحلية أيضا، حصول حزب الحركة القومية، حليف العدالة والتنمية، على 11.37 بالمائة من الأصوات.

وبدأت التهاني تتوالى على الرئيس التركي من عدد من زعماء العالم بعد أن أظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية نجاحه بولاية جديدة إثر فرز غالبية الأصوات.

وجاءت التهاني من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الباكستاني ممنون حسين، والرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الألباني إيدي راما، ورئيس وزراء المجر، ورئيس المجلس الرئاسي في البوسنة والهرسك بكر عزت بيغوفيتش، وأمير قطر تميم بن حمد الثاني.

كما هنأ وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوسياس، ووزير الخارجية الغيني مامدي توري، في اتصالين هاتفيين، نظيرهما التركي، مولود جاويش أوغلو، بالنجاح الذي حققه حزب العدالة والتنمية في الانتخابات.