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كُتّاب وآراء
اعتقال يمينيين خططوا لمهاجمة مسلمين بفرنسا
ذكرت مصادر قضائية فرنسية وأخرى مقربة من التحقيق، الأحد، أن شرطة مكافحة الإرهاب اعتقلت عشرة أشخاص لهم صلة باليمين المتطرف إثر الاشتباه بتخطيطهم لمهاجمة مسلمين.
وقالت المصادر لوكالة "فرانس برس" إن الاعتقالات جرت، أمس السبت، بمناطق عدة من فرنسا.
وافاد مصدر قريب من التحقيق أن المشتبه بهم "لديهم مشروع هجوم ملامحه غير محددة في هذه المرحلة، إلا أنه يستهدف مسلمين".
وأظهرت مراقبة المديرية العامة للأمن الداخلي أن المشتبه بهم "منظمون وعلى علاقة ربما بارتكاب أعمال عنف ضد أهداف مفترضة على علاقة بالإسلام المتطرف"، حسب مصدر آخر.
ويتعين أن يحدد التحقيق مدى تطور هذه الخطة.
وتبين التسجيلات، التي اعترضتها مديرية الأمن الداخلي، أنهم أرادوا الحصول على أسلحة.
وتمت مصادرة أسلحة خلال عمليات تفتيش، وفقا لهذا المصدر.
وقال مصدر قضائي إن الشرطة قامت بعمليات الاعتقال ضمن تحقيق جنائي فتح في باريس في 14 يونيو حول "مؤامرة إجرامية إرهابية جنائية".
وقال مصدر مقرب من الملف إن عملية اعتقال اثنين من أصل عشرة من المشتبه بهم جرت بكورسيكا.