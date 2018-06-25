إسبانيا تشيد بتعاون المغرب في التصدي للهجرة

مُتابعة من خالد ملوك

أشاد بيدرو سانتشيث، رئيس الحكومة الإسباني الجديد، بالدور الهام الذي يقوم به المغرب من أجل التصدي لمشكل الهجرة غير النظامية، لا سيما بعد التدخلات المتكررة لعناصر البحرية الملكية المغربية لإنقاذ العديد من المهاجرين، الذين كانوا على متن قوارب للهجرة متجهة نحو سواحل مدن شبه الجزيرة الأيبيرية.

وأوضح المسؤول الحكومي الإسباني، أمام قادة الاتحاد الأوروبي، الذين حضروا القمة الأوروبية حول ملف الهجرة بالعاصمة بروكسيل، أن "قضايا الهجرة تؤرق العديد من الدول الأوروبية، التي أصبحت تبحث عن حلول بديلة لمعالجة هذا الملف الصعب"، مشيرا إلى ضرورة الاعتماد على المغرب كشريك استراتيجي.

وأكد القيادي بالحزب الاشتراكي العمالي الإسباني على أهمية المغرب في مكافحة الهجرة غير الشرعية، خاصة في ظل التعاون الكبير الذي يبديه مع إسبانيا؛ فيما بادر القادة الأوروبيون إلى تشجيع السلطات الإسبانية على السير في هذا النهج، من خلال توثيق التعاون الأمني مع المغرب على مستوى الحدود الجنوبية لأوروبا.

وذكرت قناة "أنطينا تريس" الإسبانية أن بيدرو قام بزيارته الرسمية الأولى إلى فرنسا بسبب قضايا شائكة ذات طابع استعجالي مثل ملف الهجرة غير النظامية، مبرزة في السياق ذاته أن "حكومة الرباط أعلنت أن الملك محمد السادس سيكون خارج البلاد، وهو ما جعل الرئيس الإسباني يختار وجهة أخرى أوروبية".

المصدر ذاته أشار إلى أن الرئيس بيدرو، المُنتخب خلفا للزعيم الشعبي ماريانو راخوي، الذي سحبت منه الثقة بعد إدانة حزبه بسلسلة فضائح فساد، لا يمكن أن يخضع جدول أعماله لمدى جاهزية الحكومة المغربية لاستقباله، موضحا أن مكالمة هاتفية جمعته برئيس الحكومة المغربية بشأن الزيارة المقرر القيام بها.

وأشارت القناة إلى أن تحرك بيدرو نحو المغرب سيكون خلال الأسدس الثاني من السنة الجارية، مبرزة في الآن ذاته أن "السلطات المغربية تود أن يتم استقباله من قبل الملك محمد السادس، بعدما تعذر سفره حاليا إلى المملكة المغربية لتكريس عرف رؤساء حكومات إسبانيا الذين يختارون زيارة الرباط أولا".