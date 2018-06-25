24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:25
|06:14
|13:35
|17:15
|20:47
|22:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مع متفوق في الباكالوريا
- عوالم كناوة في الصويرة
- كولومبيا وبولندا يرفعان شعار "لابديل عن الفوز"
- منتخب إنجلترا يسعى إلى التأهل عبر بوابة بنما
- قصص شيوخ وعجائز باب الخوخة .. غدر الزمان ووطأة النسيان
أردوغان .. "السلطان" بين المؤسس أتاتورك وأمجاد "آل عثمان" (5.00)
محاكمة الصحافي المهداوي تشارف "النهاية" .. وأسرته تنتظر البراءة (5.00)
- "فيفا" تحقق في مشاكل تكنولوجية خلال مباراة المغرب والبرتغال - (114)
- عمور: الدراسة بالتعليم الخصوصي في متناول جميع العائلات المغربية - (110)
- رجب أردوغان يعلن "فوزه المريح" في الانتخابات الرئاسية التركية - (97)
- مدرب المنتخب يعد بخروج "الأسود" مرفوعي الرأس بعد ظلم التحكيم - (68)
- هكذا تستعد البوليساريو لإشعال نار الفتنة في الصحراء بقدوم كولر - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
اللجنة العليا التركية تعلن رسميا فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية
أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، سعدي غوفَن، رسميا فوز الرئيس رجب طيب أردوغان، بالانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد، عقب حصوله على أغلبية الأصوات.
وقال غوفَن، في مؤتمر صحفي، "تم احتساب ما يقرب من 97.7 في المئة من النتائج، والأصوات المتبقية لن تؤثر على النتيجة".
وأشار إلى أن الأحزاب التي استحقت دخول البرلمان هي "العدالة والتنمية" و"الشعب الجمهوري" و"الشعوب الديمقراطي" و"إيي" و"الحركة القومية" و"السعادة".
غوفَن أكّد أن اللجنة تحرص على إبلاغ الأحزاب السياسية التركية بالنتائج المدرجة على نظامها الخاص بالانتخابات، فور وصولها.
وشهدت تركيا الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة تجاوزت نسبة المشاركة فيها 88%، بحسب نتائج أولية غير رسمية.
وأظهرت النتائج الأولية، حصول مرشح "تحالف الشعب" للرئاسة، رجب طيب أردوغان على 52.55 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري، محرم إنجة على 30.67 بالمئة من الأصوات.
وفي انتخابات البرلمان، حصد تحالف الشعب الذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" 53.62 بالمئة من الأصوات (343 من أصل 600 مقعد) ، فيما حصل تحالف الأمة الذي يضم أحزاب "الشعب الجمهوري" و"إيي" و"السعادة" على 34.4 بالمئة من الأصوات (190 مقعد)، وحزب الشعوب الديمقراطي على 11.62 بالمئة . -