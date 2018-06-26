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الرئيسية | خارج الحدود | الاتحاد الأوروبي يعتزم معاقبة مسؤولين بميانمار

الاتحاد الأوروبي يعتزم معاقبة مسؤولين بميانمار

الاتحاد الأوروبي يعتزم معاقبة مسؤولين بميانمار
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 07:50

قال دبلوماسيون ومسؤولون من الاتحاد الأوروبي إن الهيئة تعاقب سبعة من مسؤولي الأمن في ميانمار بسبب انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان ضد مسلمي الروهينغا.

ويواجه المسؤولون السبعة تجميد أصولهم ومنعهم من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي بعد أن مدد الاتحاد حظر سلاح، وقرر منع أي تدريب أو تعاون مع القوات المسلحة في ميانمار.

وتمثل العقوبات تحولا في دبلوماسية الاتحاد الأوروبي الذي علق قيودا على ميانمار في عام 2012 لدعم تحولها الجزئي إلى الحكم الديمقراطي في السنوات القليلة الماضية.

لكن العلاقات بين الجانبين توترت بسبب معاناة نحو 700 ألف من مسلمي الروهينغا في ولاية راخين، والتي وصفتها الأمم المتحدة بأنها تصل إلى حد تطهير عرقي يقوم به الجيش، بينما ترفض يانغون كل الاتهامات الموجهة إليها.

وفي دجنبر الماضي، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات ردا على حملة عسكرية على أقلية الروهينغا في راخين.

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