أردوغان يتأهب لسلطات واسعة .. والمعارضة تحذر من "حكم الفرد"

ديفيد دولان وحميرة باموق*

خرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، منتصرا من أكبر تحد انتخابي واجهه منذ عقد ونصف، ما يمنحه سلطات تنفيذية واسعة سعى إليها منذ فترة طويلة ليحكم بذلك قبضته على البلد البالغ تعداد سكانه 81 مليون نسمة حتى عام 2023 على الأقل.

ويعد أردوغان أكثر زعماء تركيا الحديثة شعبية، لكنه كان في الوقت نفسه سببا في انقسام الآراء حوله؛ وقد تعهد بعدم التراجع عن مبادرته لقيادة تحول تركيا، التي تشهد استقطابا حادا وتنتمي إلى حلف شمال الأطلسي والمرشحة ولو من الناحية النظرية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وفاز أردوغان (64 عاما) بولاء ملايين الأتراك المتدينين من أبناء الطبقة العاملة بفضل سنوات من النمو الاقتصادي المرتفع والإشراف على رصف طرق وإقامة جسور وإنشاء مستشفيات ومدارس.

وأعلن الزعيم التركي وحزبه العدالة والتنمية أمس الأحد النصر في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، متفوقين على المعارضة التي اكتسبت زخما كبيرا في الأسابيع الأخيرة، وبدت قادرة على إحداث مفاجأة.

وقال أردوغان في كلمة مساء أمس أمام تجمع من أنصاره المبتهجين الملوحين بالأعلام: "من المستحيل بالنسبة لنا التراجع عما حققناه لبلدنا في ما يتعلق بالديمقراطية والاقتصاد".

ويقول منتقدون إن الدعاية الانتخابية تمت في أجواء غير نزيهة مع هيمنة أردوغان على التغطية الإعلامية قبل الاقتراع وتخصيص وقت قليل لتغطية حملات خصومه.

وخاض أحد منافسي أردوغان، وهو رئيس حزب مؤيد للأكراد، الانتخابات الرئاسية من السجن، إذ إنه معتقل بتهم تتعلق بالإرهاب ينفي ارتكابها، ويواجه في حالة إدانته السجن 142 عاما.

وقالت اللجنة العليا للانتخابات، اليوم الاثنين، إن الانتخابات كانت "صحية".

وحصل أردوغان على 52.5 في المائة من الأصوات في السباق الرئاسي بعد فرز أكثر من 99 في المائة من الأصوات؛ فيما حصل حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه على 42.5 في المائة في الانتخابات البرلمانية، وتلقى دفعة بحصول حلفائه القوميين، وبخلاف التوقعات، على 11.1 في المائة.

وكانت نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات مرتفعة، إذ بلغت نحو 87 في المائة.

سلطات جديدة

تؤذن نتيجة الانتخابات بتطبيق نظام رئاسة قوية جديد أيدته أغلبية بسيطة في استفتاء عام 2017.

وقال منتقدون، وبينهم جماعات حقوقية، إن النظام الجديد سيقوض الديمقراطية وسيرسخ حكم الفرد، وأشاروا في انتقاداتهم إلى حملة صارمة آخذة في الاتساع شهدت سجن نحو 160 ألف شخص وإغلاق منافذ إعلامية، وذلك منذ محاولة الانقلاب العسكري في 2016.

وبموجب النظام الجديد، يتم إلغاء منصب رئيس الوزراء، ويصبح بوسع الرئيس إصدار مراسيم لتشكيل وزارات وإقالة موظفين حكوميين دون الحاجة إلى موافقة البرلمان.

وصعدت الليرة التركية نحو اثنين في المائة بعد فوز أردوغان بعد أن كانت قد خسرت نحو 20 في المائة من قيمتها هذا العام. كما صعدت الأسهم التركية أكثر من واحد بالمائة، إذ راهن المستثمرون على أن تؤدي النتيجة إلى الاستقرار السياسي، وهو مؤشر إيجابي لأسواق المال.

ورغم قلق المستثمرين من إحكام أردوغان قبضته على السلطة فإن البعض كان يخشى أيضا أن تدفع نتيجة الانتخابات بالبلاد نحو اضطرابات سياسية.

وذكرت وكالة الأناضول الحكومية للأنباء أن النتائج غير الرسمية تشير إلى أن ائتلاف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية اليميني سيشغل 343 مقعدا في البرلمان التركي المؤلف من 600 مقعد؛ على أن يكون 293 مقعدا من نصيب حزب العدالة والتنمية و50 مقعدا للقوميين.

وسيحصل حزب الشعب الجمهوري، الذي يمثل المعارضة الرئيسية، على 146 مقعدا. وسيشغل حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد 67 مقعدا. وسيحصل الحزب الصالح على 44 مقعدا.

وقالت المعارضة الرئيسية في ساعة متأخرة أمس الأحد إن من السابق لأوانه الإقرار بالهزيمة. وحصل مرشح المعارضة الرئيسي محرم إنجه على نحو 31 في المائة من الأصوات.

لكن إنجه أقر في مؤتمر صحافي في أنقرة اليوم الاثنين بالهزيمة في الانتخابات التي وصفها بأنها "غير عادلة"، محذرا من أن النظام الذي سيطبق في البلاد اعتبارا من الآن خطير ويقوم على حكم الفرد.

وقال إنجه إنه يقبل بنتيجة الانتخابات، مشيرا إلى عدم وجود اختلاف كبير بين النتائج الرسمية وتلك التي توصلت إليها إحصاءات حزبه.

ويصف أردوغان معارضيه مرارا بأنهم أعداء الديمقراطية ليلعب على وتر المشاعر القومية التي سادت بعد محاولة الانقلاب في 2016، وأضاف: "لن نتوقف حتى تصبح تركيا، التي أنقذناها من المتآمرين والانقلابيين والمرتزقة السياسيين والاقتصاديين وعصابات الشوارع والتنظيمات الإرهابية، من بين أكبر عشرة اقتصاديات في العالم".

*رويترز