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الرئيسية | خارج الحدود | أردوغان يتأهب لسلطات واسعة .. والمعارضة تحذر من "حكم الفرد"

أردوغان يتأهب لسلطات واسعة .. والمعارضة تحذر من "حكم الفرد"

أردوغان يتأهب لسلطات واسعة .. والمعارضة تحذر من "حكم الفرد"
ديفيد دولان وحميرة باموق*
الاثنين 25 يونيو 2018 - 13:30

خرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، منتصرا من أكبر تحد انتخابي واجهه منذ عقد ونصف، ما يمنحه سلطات تنفيذية واسعة سعى إليها منذ فترة طويلة ليحكم بذلك قبضته على البلد البالغ تعداد سكانه 81 مليون نسمة حتى عام 2023 على الأقل.

ويعد أردوغان أكثر زعماء تركيا الحديثة شعبية، لكنه كان في الوقت نفسه سببا في انقسام الآراء حوله؛ وقد تعهد بعدم التراجع عن مبادرته لقيادة تحول تركيا، التي تشهد استقطابا حادا وتنتمي إلى حلف شمال الأطلسي والمرشحة ولو من الناحية النظرية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وفاز أردوغان (64 عاما) بولاء ملايين الأتراك المتدينين من أبناء الطبقة العاملة بفضل سنوات من النمو الاقتصادي المرتفع والإشراف على رصف طرق وإقامة جسور وإنشاء مستشفيات ومدارس.

وأعلن الزعيم التركي وحزبه العدالة والتنمية أمس الأحد النصر في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، متفوقين على المعارضة التي اكتسبت زخما كبيرا في الأسابيع الأخيرة، وبدت قادرة على إحداث مفاجأة.

وقال أردوغان في كلمة مساء أمس أمام تجمع من أنصاره المبتهجين الملوحين بالأعلام: "من المستحيل بالنسبة لنا التراجع عما حققناه لبلدنا في ما يتعلق بالديمقراطية والاقتصاد".

ويقول منتقدون إن الدعاية الانتخابية تمت في أجواء غير نزيهة مع هيمنة أردوغان على التغطية الإعلامية قبل الاقتراع وتخصيص وقت قليل لتغطية حملات خصومه.

وخاض أحد منافسي أردوغان، وهو رئيس حزب مؤيد للأكراد، الانتخابات الرئاسية من السجن، إذ إنه معتقل بتهم تتعلق بالإرهاب ينفي ارتكابها، ويواجه في حالة إدانته السجن 142 عاما.

وقالت اللجنة العليا للانتخابات، اليوم الاثنين، إن الانتخابات كانت "صحية".

وحصل أردوغان على 52.5 في المائة من الأصوات في السباق الرئاسي بعد فرز أكثر من 99 في المائة من الأصوات؛ فيما حصل حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه على 42.5 في المائة في الانتخابات البرلمانية، وتلقى دفعة بحصول حلفائه القوميين، وبخلاف التوقعات، على 11.1 في المائة.

وكانت نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات مرتفعة، إذ بلغت نحو 87 في المائة.

سلطات جديدة

تؤذن نتيجة الانتخابات بتطبيق نظام رئاسة قوية جديد أيدته أغلبية بسيطة في استفتاء عام 2017.

وقال منتقدون، وبينهم جماعات حقوقية، إن النظام الجديد سيقوض الديمقراطية وسيرسخ حكم الفرد، وأشاروا في انتقاداتهم إلى حملة صارمة آخذة في الاتساع شهدت سجن نحو 160 ألف شخص وإغلاق منافذ إعلامية، وذلك منذ محاولة الانقلاب العسكري في 2016.

وبموجب النظام الجديد، يتم إلغاء منصب رئيس الوزراء، ويصبح بوسع الرئيس إصدار مراسيم لتشكيل وزارات وإقالة موظفين حكوميين دون الحاجة إلى موافقة البرلمان.

وصعدت الليرة التركية نحو اثنين في المائة بعد فوز أردوغان بعد أن كانت قد خسرت نحو 20 في المائة من قيمتها هذا العام. كما صعدت الأسهم التركية أكثر من واحد بالمائة، إذ راهن المستثمرون على أن تؤدي النتيجة إلى الاستقرار السياسي، وهو مؤشر إيجابي لأسواق المال.

ورغم قلق المستثمرين من إحكام أردوغان قبضته على السلطة فإن البعض كان يخشى أيضا أن تدفع نتيجة الانتخابات بالبلاد نحو اضطرابات سياسية.

وذكرت وكالة الأناضول الحكومية للأنباء أن النتائج غير الرسمية تشير إلى أن ائتلاف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية اليميني سيشغل 343 مقعدا في البرلمان التركي المؤلف من 600 مقعد؛ على أن يكون 293 مقعدا من نصيب حزب العدالة والتنمية و50 مقعدا للقوميين.

وسيحصل حزب الشعب الجمهوري، الذي يمثل المعارضة الرئيسية، على 146 مقعدا. وسيشغل حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد 67 مقعدا. وسيحصل الحزب الصالح على 44 مقعدا.

وقالت المعارضة الرئيسية في ساعة متأخرة أمس الأحد إن من السابق لأوانه الإقرار بالهزيمة. وحصل مرشح المعارضة الرئيسي محرم إنجه على نحو 31 في المائة من الأصوات.

لكن إنجه أقر في مؤتمر صحافي في أنقرة اليوم الاثنين بالهزيمة في الانتخابات التي وصفها بأنها "غير عادلة"، محذرا من أن النظام الذي سيطبق في البلاد اعتبارا من الآن خطير ويقوم على حكم الفرد.

وقال إنجه إنه يقبل بنتيجة الانتخابات، مشيرا إلى عدم وجود اختلاف كبير بين النتائج الرسمية وتلك التي توصلت إليها إحصاءات حزبه.

ويصف أردوغان معارضيه مرارا بأنهم أعداء الديمقراطية ليلعب على وتر المشاعر القومية التي سادت بعد محاولة الانقلاب في 2016، وأضاف: "لن نتوقف حتى تصبح تركيا، التي أنقذناها من المتآمرين والانقلابيين والمرتزقة السياسيين والاقتصاديين وعصابات الشوارع والتنظيمات الإرهابية، من بين أكبر عشرة اقتصاديات في العالم".

*رويترز

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - أبوياسر الاثنين 25 يونيو 2018 - 13:36
مرحبا بحكم الفرد إن كان فيه خير وتقدم للوطن
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94
2 - شهيد الاثنين 25 يونيو 2018 - 13:39
إن تنصروا الله ينصركم ولو تكالبت عليكم كل قوى الشر
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70
3 - مغربي الاثنين 25 يونيو 2018 - 13:41
اردوغان ديكتاتور كباقي الدكتاتوريين ... رغم ان الاعلام يسوقه انه ملك ...
سيجلس على الكرسي المتحرك و يفوز بالانتخابات هو ايضا
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-115
4 - mann الاثنين 25 يونيو 2018 - 13:44
تمنيت فوز أردكان لأنه أقرب منا من أي حاكم أوربي أخر ..لكن أتمنى أن يبتعد عن فكر التجمد الذي بدأ يصيبه في الأونة الأخيرة لأنه قد يأدي بتركيا إلى الهلاك و هذا ما لا نتمناه ..تركيا أتت بقوتها من العلمانية مع الحفاظ على الهوية الاسلامية ..إذا أراد أن يخنوج تركيا فمألها الانحطاط
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-39
5 - Samir r الاثنين 25 يونيو 2018 - 13:45
مبروك "سيدي الرئيس" الرئاسه مضمونه لمدى الحياه. انت فعلا شخص ذكي ومثابر .اشتغلت جاهدا لقطع اوصال لكل معارضه حقيقيه. وفكره اختراع انقلاب وهمي ولعب دور الضحيه كان مبهرا بصراحه..
وهنيئا ايضا لمحبي اردوغان على هذا الفوز الساحق .الان نعم بامكانكم القول ان تحرير القدس وفلسطين على ايدي اردوغان ستكون حقيقه واقعه ربما قبل نهايه هذه السنه. والسلام
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-47
6 - ملاحظ الاثنين 25 يونيو 2018 - 13:45
اردوغان يصف معارضيه باعداء الديمقراطية
يذكرني هذا الكلام بمقولة جورج بوش من ليس مع فهو ضدي
انها عقلية الدكتاتوري الذي يتوهم انه ديمقراطي
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-43
7 - raul111 الاثنين 25 يونيو 2018 - 13:48
اه لو كان لدينا مثل اردوغان في المغرب لاصبحنا في احسن حال،لكن يااسفاه لدينا غي الشفارة والمفسدون وناهبي اموال الشعب وموازين والموسيقى الروحية و.....واسفاه عليك يابلدي.
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49
8 - Ex muslim الاثنين 25 يونيو 2018 - 13:49
وهكذا يتحقق حلم السلطان التركى، مهندس عملية الانقلاب ومخطط سيناريوهاتها، بهدف القضاء على المعارضة والقبض على قيادات الجيش والشرطة والقضاء، وتحويل نظام الحكم من برلمانى، إلى رئاسى بصلاحيات ديكتاتور للبقاء فى السلطة حتى عام 2029.
حصول حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه على 42.5 في المئة دليل على انه ليس بتلك الشعبية التي سوقو لها,

beaucoup de bruit pour rien
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-32
9 - wood الاثنين 25 يونيو 2018 - 13:50
أردغان يؤسس لديكتاتورية جديدة في الشرق الأوسط و ينثب نفسه سلطانا عثمانيا في هذا العصر، فهو فعل كل ما في وسعه ليستمر في الحكم بإقصاء كل المعارضين و تسخير كل إمكانية الدولة لصالحه ، فالديمقراطية التي ترشعن للديكتاتورية و الاستبداد هي ديمقراطية زائفة و مغشوشة ، فبدل ان يتنحى اردغان لفتح المجال للأخرين ليسيروا البلاد فإنه يشدد قبضته على الحكم و يوسع صلاحيته ، فالانتخابات التي لا تؤدي الى تناوب سلمي على السلطة هي انتخابات فاسدة و لو كانت سليمة و صحيحة لانها في نهاية المطاف انتخابات لشرعنة الاستبداد و استمرار الزعيم الأوحد !! فالديمقراطية مع وجود شخص يستمر في السلطة لسبب أو لآخر مجرد كذب و تضليل و تدليس لا أقل و لا أكثر !!!
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-24
10 - مدوخ الاثنين 25 يونيو 2018 - 13:51
مجرد سؤال لو فعل الملك انتخابات فقط لاستطلاع الراي ماذا ستكون نتائجها.من اجل منصبه او من البطون الاخرى..اجزم بان النتيجة ستكون مقاطعة 98 بالمئة لها من طرف الشعب ..لانهم لايثقون بنزاهتها ..عاد غيتيقوا فالباقي ههه
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4
11 - هشام كولميمة الاثنين 25 يونيو 2018 - 13:55
نعم إنها الديكتاتورية بعينها...و الخطير جاءت عن طريق الانتخابات.هههههه.يا أمة ضحكت من جهلها الأمم.
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-20
12 - H MEN الاثنين 25 يونيو 2018 - 13:58
دكتاتور طاغية جديد ينضاف لطغاة الامة الاسلامية,سجن 124 الف شخص من الصحافة والمعارضة وحتى حلفاءه السابقين بمباركة من جنرالات الجيش
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-18
13 - yassine الاثنين 25 يونيو 2018 - 14:00
العرب خائفون على مستقبل تركيا من اردوغان اكثر من التركيين انفسهم ، و في نفس الوقت تعيش بلدانهم الخراب و الفساد و الجوع ... بسبب حكامهم و لا يستطيعون قول و لا كلمة حق و تجدهم يتسابقون لإنتقاد اردوغان الذي اوصل بلده لمراتب لم و لن تصل اليها دولهم العربية
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21
14 - محمد الاثنين 25 يونيو 2018 - 14:01
ان يكون ديكتاتوريا او لا يكون هدا لا يهم والمهم انه شريف ولا يسرق كباقي حكام العرب وانه ارتقى بتركيا من دولة متخلفة في عهد العلمانيين الى دولة متقدمة راىدة في جميع الميادين انشر من فضلك
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20
15 - الحقيقة المرة الاثنين 25 يونيو 2018 - 14:04
باش غدي ترجع تركيا قوية و انت كلشي بعته جميع الشركات و الممتلكات الحكومية بعتها للمستثمرين الامريكيين و الروسيين و الاسراىليين .
باش غدي ترجع تركيا قوية و انت اصبحت عبدا للبنك الدولي بديون تفوق نصف التاتج الاجمالي اي 480مليار دولار .
باش غدي ترجع تركيا قوية و معدل الاجور في تركيا تساوي نضيرتها في المغرب و في الدول الفقيرة بينما كلشي سعره مرتفع في تركيا .
باش غدي ترجع تركيا قوية و اسرائيل تحكم قبضتها على منابع الفرات .
باش غدي ترجع تركيا قوية و الاراضي التركية كلها قواعد للقوات الامريكية و الروسية و غيرها من حلف الناتو .
باش غدي ترجع تركيا قوية و شعبها يعيش الجوع و البطالة .
باش غدي ترجع تركيا قوية و ثلث سكان تركيا يعملون عند اسيادهم الخلجيين عبيد و عند الاوروبيين في اعمال قذرة.
باش غدي ترجع تركيا و انت مشارك في عملية قتل العراقيين و السوريين و الاكراد .
صراحة حال عصابة الاخوان المجرمين هي هذه ، كثرت الكلام و الافعال لاشيء .
نصف الشعب التركي فطن بعلبتك و صوت لغيرك و قرابة 20%لم
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-19
16 - معلق الاثنين 25 يونيو 2018 - 14:10
أولا مبارك للشعب التركي المرتبة التي وصل إليها بفعل قيادته .
ثانيا ما وصل إليه أردوغان ليس بالترهيب أو التخويف أو الصناديق الإنتخابية الجاهزة مسبقا
صوت 87% من مجموع من يحق لهم التصويت من الشعب التركي و من بينهم 53 % صوتت لصالح أردوغان وكان هناك منافسة شديدة إذن فهو اختيار الشعب . فما بهم المتشدقون بالديمقراطية يكفرون بها إن فاز بها أردوغان
و في تركيا لن يأتي حزب ضعيييييف جدا ليخلق أزمة سياسية حتى يحكم كما فعل "الأحرار" ب "العدالة والتنمية"
أملنا في المغرب أن نرى قيادات جديدة تعوض هذا البؤس السياسي الذي نعيشه
#الحرية_للمعتقلين
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7
17 - Moroccan الاثنين 25 يونيو 2018 - 14:12
المهم يستاهل طوروخدم بلاده احسن خدمة وفي مذة قصيرة استطاع توفير العيش الكريم لمواطنيه بخلاف الديكتاتوريات العربية الأنانية وكراكيز الغرب
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4
18 - BIHI الاثنين 25 يونيو 2018 - 14:18
Un nouveau dictateur qui se rajoute à la longue liste, des dictateurs des pays arabes et musulmans. Tant que les européens l’aide, lui achètent ces produits agricoles et les recettes touristiques, Erdogan peut encore parler
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-2
19 - المغترب الاثنين 25 يونيو 2018 - 14:27
حكم الفرد موجود في البلدان العربية حيث الجهل والتخلف والفساد والنهب والقمع....
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0
20 - مينة الاثنين 25 يونيو 2018 - 14:34
وأضاف: "لن نتوقف حتى تصبح تركيا، التي أنقذناها من المتآمرين والانقلابيين والمرتزقة السياسيين والاقتصاديين وعصابات الشوارع والتنظيمات الإرهابية، من بين أكبر عشرة اقتصاديات في العالم".
الا قالها يقد بيها ... لهم كل التوفيق
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2
21 - الطويهري الاثنين 25 يونيو 2018 - 14:34
عندما تصعد بشعب من غيابات التخلف نحو البلدان العشرين التقدم والازدهار في العالم في ضرف عقدبن فهذا دري يجب ان يدرس في علم الاقتصاد السياسي تحت عنوان نظرية الازدهار عند اردوغان. عكس نحن المغزب منذ اكثر من عشرين سنة وانا اسمع المغرب في طريق النمو ولعمري رايت شيء رايته سوى سنوات عجاف
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0
22 - سناء الادريسي الاثنين 25 يونيو 2018 - 14:36
رقم 3 عفوا اذا كنت تعيش في الدول العربية بما فيها المغرب لعرفت ماهي الدكتاتورية. تركيا اليوم تصنع الغواصات بلامس القريب كلنت لاتصنع حتى عجلة والان تصدر الالات. ترميا كباقي الدول الاسلامية محاصرة وممنوعة من النهوض ولكن بفضل سياسة هذا الرجل تقدمت تركيا واصبحت لها كلمة داخل المجتمع الدولي اما ولاة امرنا فيشترون الغرب والامريكان باموال شعوبهم لحماية كرسي داءم وسط قصورهم. اوروبا تحاول استعمال الارمن لمحصارة تركيا والضغط علبه ولكن هناك داءما احرارا يحبون اوطانهم ام نحن فقد عجزت نسءنا ورجالنا عن ولادة الاحرار فينا . لك الله يابلادي ويا اوطان العرب وحسبنا الله ونعم الوكيل.
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0
23 - ..... الاثنين 25 يونيو 2018 - 14:37
ترميا دولة علمانية ودستورها علماني، ماذا حل يكم يا أعداء العلمانية؟ أتضنون أن هذا الأردوغان الذي حل البارحة هو سبب تقدم تركيا؟
التقدم والازدهار يبنى على سنوات ماشي بين ليلة وضحاها.
كما قال بعض المعلقين أعلاها، هيا يا من يعبدون هذا الأردوغان ونصبوه المتكلم الرسمي للدول الاسلامية، طالبوه بتحرير القدس بدل من احتلال وقتل المسلمين شمال سوريا والعراق.
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3
24 - faysal الاثنين 25 يونيو 2018 - 14:37
لو لم يكن بستهل الفوز لما فاز هدا الشعب ليس غبي انهم يعرفون كيف يستعملون ادمقراطية تحيا الشعوب الحرة
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-1
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