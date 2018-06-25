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كُتّاب وآراء
غوتيريس يرحب بالسماح للسعوديات بقيادة السيارات
رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بدخول قرار السماح للمرأة في السعودية بقيادة السيارة حيز التنفيذ أمس.
وقال ستيفان دوغاريك، المتحدث باسم جوتيريس في بيان الليلة الماضية إن الأمين العام للأمم المتحدة يأمل في أن يخلق هذا فرصا جديدة للمرأة في السعودية.
وتابع "الأمين العام يتمنى تكريم السيدات في السعودية على جهودهن من أجل تحقيق هذا الإنجاز الشرعي الذي يجب أن يساهم في الحراك الاقتصادي والاجتماعي وتطور البلاد".
وأضاف أن غوتيريس "يأمل في أن يرى السعودية وهي تواصل رحلتها نحو المساواة الأساسية للنساء والأطفال".
يذكر أن الملك سلمان بن عبد العزيز كان قد أصدر أمرا في سبتمبر الماضي يسمح بموجبه للمرأة السعودية بقيادة السيارة.
وجاء هذا الإجراء في إطار الإصلاحات التي بدأها الملك سلمان بن عبدالعزيز منذ توليه زمام الحكم بالبلاد في عام 2015 ، والتي شملت منح مزيد من الحرية للنساء مثل السماح لهن بحضور مباريات كرة القدم، لكن بشكل منفصل عن الرجال.