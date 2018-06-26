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الرئيسية | خارج الحدود | قطط أستراليا تقتل 650 مليون زاحف كل سنة

قطط أستراليا تقتل 650 مليون زاحف كل سنة

قطط أستراليا تقتل 650 مليون زاحف كل سنة
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 01:50

أظهر بحث جديد نشرته مجلة "وايلد لايف ريسيرش" العلمية أن القطط في استراليا تقتل نحو 650 مليون كائن من الزواحف سنويا .

ووفقا لقائد فريق البحث جون ويناريسكي ،الأستاذ بجامعة تشارلز داروين، فإن نتائج البحث تعتمد على دراسة شملت عينات غذائية لأكثر من 10 آلاف قطة تم توفيرها من قبل باحثين على مستوى استراليا.

وقال ويناريسكي: "في المتوسط؛ تقتل كل قطة ضالة 225 كائنا من الزواحف سنويا ، ويصل المعدل إلى أعلى مستوى في أستراليا الرئيسية".

وصرح الخبير لوكالة الأنباء الألمانية بأن :"هناك ما يتراوح بين مليونين وخمسة ملايين قطة ضالة في استراليا. إنها تقتل نحو 650 مليون كائن من الزواحف سنويا . وهناك أيضا نحو 3.9 مليون قطة أليفة ، والتي تقتل نحو 50 مليون كائن من الزواحف".

وقارن الباحثون سجلات نحو 250 نوعا من الزواحف الأسترالية التي تستهدفها القطط ، من بينها 11 نوعا نادرا من الزواحف مثل سحلية "سقنقورية الصحراء الكبرى".

وقال ويناريسكي إن القطط الضالة تلتهم الزواحف في استراليا أكثر من نظيراتها في الولايات المتحدة أو أوروبا لأننا "نملك زواحف أكثر وفرة".

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