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كُتّاب وآراء
التحالف: مقتل عناصر من "حزب الله" في اليمن
قال التحالف الذي تقوده السعودية اليوم الاثنين إن القوات التي يدعمها قتلت ثمانية من عناصر جماعة حزب الله اللبنانية في اليمن خلال معارك مع الحوثيين المتحالفين مع إيران.
ولم يتسن الوصول لمسؤولين من حزب الله للحصول على تعليق.
ونفى حزب الله من قبل اتهامات السعودية له بمساعدة الحوثيين في الصراع اليمني الذي تحول إلى حرب بالوكالة بين السعودية وإيران.
وقال التحالف في بيان إن عمليات عسكرية استهدفت "41 عنصرا إرهابيا" ودمرت عرباتهم ومعداتهم في منطقة جبلية في صعدة بشمال غرب اليمن.
وأضاف البيان "من بين القتلى ثمانية عناصر من حزب الله اللبناني الإرهابي.. قائد وسبعة عناصر إرهابية".
ولم يكشف البيان مزيدا من التفاصيل.
وتدخل التحالف بقيادة السعودية في اليمن في 2015 للإطاحة بالحوثيين وإعادة الحكومة المعترف بها دوليا والموجودة في الخارج إلى سدة الحكم وإحباط ما تراه الرياض طموحات توسعية في المنطقة لخصمها اللدود إيران.
وتتهم الحكومة اليمنية وشركاؤها الخليجيون منذ وقت طويل إيران حليفة حزب الله بدعم الحوثيين والسعي لتحويلهم إلى نسخة من الجماعة اللبنانية المدججة بالسلاح والتي تتمتع بنفوذ كبير في بلدها. وتنفي طهران التدخل في اليمن.