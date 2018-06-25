أوروبا تطالب بمليارات لإغلاق طرق الهجرة السرية

هسبريس - متابعة

ناشد رئيس البرلمان الأوروبي، انطونيو تاجاني، الاتحاد الأوروبي توفير المزيد من الأموال من أجل الحد من الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط.

وقال تاجاني في تصريحات خاصة لصحيفة "فيلت" الألمانية: "وفقا لنموذج الاتفاق مع تركيا، الذي تسنى من خلاله إغلاق طريق البلقان، يتعين على الاتحاد الأوروبي استثمار ستة مليارات يورو من أجل إغلاق طرق البحر المتوسط".

وشدد أنه لهذا السبب يتعين على الأوروبيين تكثيف التعاون مع دول العبور؛ مثل المغرب وتونس والجزائر.

وانتقد السياسي الإيطالي البارز التوزيع غير العادل للاجئين داخل الاتحاد الأوروبي، وقال: "من إجمالي 650 ألف طلب لجوء في عام 2017، تم تقديم 416 ألف طلب في ثلاث دول فقط، وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا"، مشددا على ضرورة تغيير ذلك.

ودعا تاجاني الدول الأعضاء قبل قمة الاتحاد الأوروبي المنتظرة يومي الخميس والجمعة لتوزيع اللاجئين على نحو أكثر عدلا داخل الاتحاد.

وناشد دول الاتحاد أيضا للتوصل لاتفاق بشأن سياسة اللجوء، وقال: "عندما لا تجد الدول الأعضاء سبيلا مشتركا للحد من تدفقات المهاجرين وتنظيمها، فإن مشروع الاتحاد الأوروبي بأكمله سيصبح مهددا بالتعرض لضربة قاضية. لم يعد مواطنينا مستعدين لقبول أوروبا غير قادرة على الدفاع عن نفسها".

ومن جانبه قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الميزانية جونتر أوتينجر إن تنفيذ اقتراح رئيس البرلمان الأوروبي يعد ممكنا، وكتب في تغريده على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" إن "توفير إقامة لمهاجرين محليا في إطار كرامة إنسانية" سيكون "أقل تكلفة" من الاستضافة في الاتحاد الأوروبي.