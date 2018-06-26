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الرئيسية | خارج الحدود | أجواء التقارب تطغى على ذكرى الحرب الكورية

أجواء التقارب تطغى على ذكرى الحرب الكورية

أجواء التقارب تطغى على ذكرى الحرب الكورية
هسبريس - أ.ف.ب
الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 00:40

أحيت الكوريتان ذكرى اندلاع الحرب بينهما وسط اجواء من الانفراج، حيث تخلت بيونغ يانغ عن خطاباتها التقليدية المناهضة للولايات المتحدة؛ في وقت أكدت سيول بدء المحادثات بشأن سحب مدفعية كوريا الشمالية من منطقة الحدود المتوترة.

وعادة ما تعجّ وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية بالتعابير المعادية للولايات المتحدة الأمريكية لاحياء إطلاق بيونغ يانغ عملية اجتياح واسعة لجارتها الجنوبية في 1950. لكن هذا العام كان استثنائيا غداة "قمة سنغافورة" التاريخية.

وقال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، لي ناك يون، إن المحادثات جارية بشأن نقل بيونغ يانغ لمدفعيتها بعيدة المدى عن الحدود.

وتشير تقديرات إلى امتلاك كوريا الشمالية نحو ألف قطعة مدفعية على الحدود ما يشكل تهديدا للعاصمة الكورية الجنوبية سيول التي لا تبعد عنها سوى 50 كيلومترا فقط.

ولطالما اتهمت بيونغ يانغ امريكا بإثارة الحرب الكورية (1950-1953) كجزء من مخططها للهيمنة عالميا وحملتها مسؤولية تقسيم شبه الجزيرة الكورية الذي اتفقت عليه كل من موسكو وواشنطن في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.

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