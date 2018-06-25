قياديون بحركة "حماس" يلاقون مسؤولي موسكو

هسبريس - متابعة

ذكرت حركة المقاومة الإسلامية، المشتهرة اختصارا بتسمية "حماس"، أن وفدًا قياديًا قد وصل، اليوم الاثنين، إلى موسكو ضمن زيارة رسمية؛ لعقد عدة لقاءات مع مسؤولين روس.

وقال بيان مقتضب لحركة "حماس"، بثته عبر موقعها الإلكتروني لها اليوم، إن عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق يترأس وفد الحركة.

وأضاف البيان أن الوفد يلاقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والمسؤولين في وزارة الخارجية الروسية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

جدير بالذكر أن الزيارة الأخيرة لوفد حركة حماس إلى موسكو كانت في 31 مارس الماضي، والتي تم خلالها تناول مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية والإقليمية والدولية.

وتربط حركة حماس علاقات وثقة مع روسيا، وذلك للدور الذي تلعبه الحركة في الساحة الفلسطينية.