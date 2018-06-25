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الرئيسية | خارج الحدود | الخطوط السورية تستأنف رحلاتها نحو مطارات ليبيا

الخطوط السورية تستأنف رحلاتها نحو مطارات ليبيا

الخطوط السورية تستأنف رحلاتها نحو مطارات ليبيا
هسبريس - متابعة
الاثنين 25 يونيو 2018 - 22:35

رحبت الحكومة الليبية المؤقتة في مدينة البيضاء، شرق البلاد، بقرار وزارة النقل السورية عودة الخطوط الجوية السورية لاستئناف رحلاتها إلى ليبيا.

وقال وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة الليبية المؤقتة، غير المعترف بها دوليا، في تصريحات صحفية: "نرحب بقرار وزير النقل السوري علي حمودة إعادة تشغيل الخطوط الجوية السورية إلى ليبيا، وهذه الخطوة هي دفعة مهمة لعجلة الاقتصاد في البلدين".

واعتبر الوزير المعطى عودة للحياة بين سوريا وليبيا "الأمر الذي سيكون له أثر واضح في الشارع السوري والليبي بوجود مصالح اقتصاديه واستثمارة للطرفين"، وفق تعبيره.

وأعلن مجلس أصحاب الأعمال الليبيين في بنغازي مؤخرا عن استعداد بلاده للمشاركة في معرض دمشق الدولي في الفترة من 6 إلى 15 شتنبر المقبل خلال دورته الـ 60 المقبلة.

وتتنازع على الحكم في ليبيا حكومتان، حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وهي حكومة معترف بها دوليا ومقرها طرابلس، والحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني المدعومة من مجلس النواب شرق ليبيا.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - rachida الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:39
اتمنى ان تتعافى سوريا وليبيا من مرض الارهاب وتعود عجلة الاقتصاد للدوران حتى يرتاح السعبان السوري والليبي من المعانات .
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