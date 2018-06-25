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كُتّاب وآراء
بحرية ليبيا تنقذ أكثر من 600 مهاجر غير شرعي
أعلنت قوات البحرية الليبية، اليوم الإثنين، أنها أنقذت أكثر من 600 مهاجر غير شرعي في عمليتين منفصلتين قبالة ساحل بلدة غنيمة شرق العاصمة طرابلس.
وأفاد بيان للبحرية بأن دوريات خفر السواحل تمكنت من إنقاذ 167 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية كانوا على متن قاربين مطاطيين على بعد 55 ميلا شمال بلدة غنيمة.
وذكر البيان أن المياه تسربت إلى قاربي المهاجرين نتيجة ارتفاع أمواج البحر قبل أن تتدخل البحرية الليبية وتنقذهم.
وفي عملية ثانية، قالت البحرية الليبية إن دورية لخفر السواحل تمكنت من إنقاذ 490 ليلة الأحد-الاثنين قبالة ساحل غنيمة أيضا.
وتعد ليبيا من أكبر دول عبور المهاجرين الأفارقة على مستوى العالم، خاصة الذين يتنقلون من دول الجوار عبر الصحراء الليبية للوصول إلى السواحل الجنوبية لإيطاليا.
وزدات وتيرة محاولات الهجرة إلى أوروبا في الفترة الأخيرة مع دخول فصل الصيف واعتدال أمواج البحر.